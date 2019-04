11:06 Uhr

85-Jähriger setzt aus Versehen Garten-Unterstand in Brand

In Thannhausen ist am Donnerstagvormittag ein Feuer ausgebrochen.

Ein Feuer ist in der Riedhofstraße in Thannhausen ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, doch der Schaden ist beträchtlich.

In Thannhausen ist am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr ein Feuer in einem Unterstand in der Riedhofstraße ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei hatte ein 85-Jähriger versucht, mit einem Bunsenbrenner das Unkrau in der Nähe eines Unterstands in seinem Garten abzubrennen. Aus Unachtsamkeit, wie es im Polizeibericht heißt, fing dabei ein Unterstand Feuer. Der Senior versuchte noch, den Brand selbst zu löschen, hatte damit aber keinen Erfolg. Die Hütte brannte letztendlich vollkommen ab, verletzt wurde niemand.

Die herbeigerufenen Feuerwehren aus Thannhausen, Burtenbach und Oberrohr hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Ein größeres Aufgebot an Feuerwehrleuten war vor Ort, da in der Nähe des Unterstandes wohl auch ein Auto und Rasenmäher abgestellt waren - diese wurden nach aktuellem Kenntnisstand von den Flammen verschont. Den Einsatzkräften gelang es außerdem, das Übergreifen des Brands auf einen angrenzenden Holzstadel zu verhindern.

Brand in Thannhausen: Sachschaden beträgt 15.000 Euro

Die Höhe des Sachschadens wird von der Polizei mit etwa 15.000 Euro angegeben. (cgal)