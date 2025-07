88-Jähriger fährt Hydranten auf dem Krumbacher Westfriedhof an

In Krumbach ist es am Sonntagnachmittag auf dem Parkplatz vor dem Westfriedhof zu einem Unfall mit rund 5000 Euro Sachschaden gekommen. Laut Polizei fuhr ein Pkw rückwärts gegen einen Hydranten. Der Fahrer habe dies nicht bemerkt: Er stieg aus dem Auto und begab sich auf den Friedhof. Ein weiterer Friedhofsbesucher habe den Schaden jedoch erkannt und machte Bilder davon.

Bereitschaftsdienst der Wasserwerke rückte in Krumbach an

Diese zeigte er im Anschluss der Polizei. Eine Streife konnte den Unfallverursacher vor Ort nicht ausfindig machen. Unfallspuren seien am Hydranten deutlich sichtbar gewesen. Deshalb sei der Bereitschaftsdienst der Wasserwerke für eine Überprüfung hinzugezogen worden. Dieser habe festgestellt, dass der Hydrant funktionsfähig ist und vermutlich kein Fremdschaden entstanden ist.

Unfallspuren an Pkw des Unfallverursachers in Krumbach

Die Polizei machte den 88-jährigen Unfallverursacher an seiner Wohnanschrift ausfindig. An seinem Auto entdeckten die Beamten Spuren, die zum Unfallgeschehen passen würden. Sollte doch noch ein Fremdschaden an dem Hydranten festgestellt werden, erwartet den 88-Jährigen eine Anzeige wegen Unfallflucht. (AZ)