900 Leser sind beim Newsletter bereits dabei

Der MN-Service per WhatsApp wird rege nachgefragt

Bereits knapp 900 Leserinnen und Leser greifen auf unser neues Angebot zurück: den Newsletter auf WhatsApp. Direkt aufs Handy bekommen Sie von Montag bis Samstag pünktlich um 6.30 Uhr eine Übersicht wichtiger Artikel Ihrer Mittelschwäbischen Nachrichten – und das vollkommen kostenlos. Wenn es schnell gehen muss, wie etwa beim schweren Verkehrsunfall im Süden von Krumbach, schicken wir Ihnen auch zwischendurch eine Nachricht. Ansonsten erfahren Sie beispielsweise, welche richtungsweisende Entscheidung der Krumbacher Stadtrat getroffen hat, welches Café neu in Thannhausen eröffnet oder was sich in Ziemetshausen tut.

Aber nicht nur Nachrichten gibt es über den Newsletter – der ein oder andere hat schon die Möglichkeit genutzt, via WhatsApp mit der Lokalredaktion in Kontakt zu kommen. Denn der Newsletter soll keine Einbahnstraße sein. Wir informieren Sie über unsere Themen – aber Sie können uns auch mitteilen, wenn Sie etwas gehört oder gesehen haben, dem wir unbedingt nachgehen sollten. Die Anmeldung für den WhatsApp-Dienst erfolgt über unsere Homepage. Geben Sie in Ihrem Internetbrowser über das Handy oder den PC einfach die Internetadresse www.mittelschwaebische-nachrichten.de/mn-whatsapp ein. Von dort werden Sie Schritt für Schritt durch die Anmeldung geführt.

Der Newsletter-Dienst der Mittelschwäbischen Nachrichten selbst ist kostenlos. Es fallen jedoch möglicherweise Kosten des Mobilfunkanbieters für die mobile Datennutzung an. Zudem gelten die allgemeinen Bedingungen unseres Online-Angebots: Nutzer können einen Großteil unserer Artikel gratis lesen. Für ausgewählte Texte jedoch – sogenannte Plus-Artikel – ist der Abschluss eines Abos nötig. Unser WhatsApp-Service wird mit dem Dienstleister MessengerPeople mit Sitz in München umgesetzt. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie auf der Anmeldeseite im Internet. (mn)

