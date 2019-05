05:00 Uhr

Abgestufte Grautöne für Ziemetshausens Markthalle

Welche Lösung der Ziemetshauser Rat für das Gebäude gefunden hat.

Von Peter Voh

Nachdem der Marktgemeinderat auf der Sitzung im April die Materialauswahl für die Verkleidung der Markthalle mit integriertem Buswartehäuschen am neuen Marktplatz in Form von Wanddielen aus Fichtenholz mit abgerundeten Kanten getroffen hat, stand auf der Sitzung jetzt die Farbauswahl zur Entscheidung an. Man wollte bei naturbelassenem Holz ein stadelähnliches Erscheinungsbild in mehr oder weniger unterschiedlichen Verfärbungen vermeiden und entschied sich so für abgestufte Grautöne.

Dabei sollen sich die Trägerbalken für das Dach in hellgrau-deckend und die Umrandung für das Flachdach von den Wandflächen abheben. Die Holzstruktur der Dielen bleibt dabei erhalten. Auf Anfrage von Edwin Räder wurde versichert, dass die Holzflächen auch langfristig nicht mehr nachgestrichen werden müssen. Zu den vom Architekturbüro vorgelegten drei Farbvarianten plädiert Dominik Wowra (UWG) außerdem dafür, dass in den Wänden der Halle Schiebewände und waagerecht liegende Fenster vorgesehen werden. Insbesondere die Fenster sind für das Erscheinungsbild des Gebäudes zur Platzmitte hin von wesentlicher Bedeutung, argumentiert auch Manfred Krautkrämer. So wird das Ganze in etwa dem ähneln, wie es die Planskizze des Architekturbüros aufzeigt.

Das Dach, so Bürgermeister Anton Birle, soll als zurückversetztes Gründach ausgeführt werden, der Dachüberstand wird flach verlaufen. Mit allen Stimmen der Markträte wurde diese Ausführung der Markthalle letztendlich beschlossen und soll nunmehr so bald wie möglich realisiert werden.

Weitere Bauangelegenheiten Zum Vorhaben eines Landwirtes in Schönebach mit Errichtung einer Maschinenhalle zu der auf der Südhälfte seines Grundstückes nahe der Sandgasse bestehenden landwirtschaftlichen Mehrzweckhalle soll künftig die zusätzliche Montage und Wartung von mobilen Geflügelställen ermöglicht werden. Damit ist neben landwirtschaftlicher Nutzung auch eine gewerbliche Nutzung vorgesehen, auch soll mittelfristig die Erstellung weiterer Hallen möglich sein.

Für die Ausweisung dann als Gewerbe- und Mischgebiet ist die Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplans mit gleichzeitiger Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich. Sowohl der Vorentwurf zum Bebauungsplan Schönebach-Süd als auch der Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Flächennutzungsplans für das betreffende Grundstück wurden nunmehr jeweils mit allen Stimmen der Räte verabschiedet.

Bebauungsplan Auch der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Gewerbegebiet Ziemetshausen-Ost (zwischen Erweiterung Haldenweg an der Straße nach Hinterschellenbach und nahe dem Parkplatz an der B 300) wurde einstimmig gefasst.

Wohnhäuser/Maschinenhalle Der Bauantrag zum Neubau eines Wohnhauses mit Doppelgarage nahe der Adorfer Straße wurde unter Befreiung der Festsetzungen des Bebauungsplans Mittelbachfeld ebenso mit allen Stimmen durchgewunken wie auch der Antrag zum Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage in der Vogtstraße in Hinterschellenbach. Auch die Anträge zum Neubau eines Wohnhauses mit Doppelgarage am Dr.-Georg-Simnacher-Ring, wo Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans Allgemeines Wohnbaugebiet Allgäustraße erteilt wurden, und der Bauantrag für eine neue landwirtschaftliche Maschinenhalle in Lauterbach gingen einstimmig durch und werden wie auch die vorgenannten Bauanträge zur Genehmigung an das Landratsamt Günzburg weitergeleitet.

Ganztagesbetreuung an der Hyazinth-Wäckerle-Grundschule nimmt Gestalt an

Ganztagesbetreuung Aufgrund vorliegender wachsender Schülerzahlen nimmt die erweiterte Ganztagesbetreuung an der Hyazinth-Wäckerle-Grundschule Gestalt an. Die Räte haben darüber beraten und beauftragen die Verwaltung, bei den zuständigen Behörden eine Genehmigung zum Ganztagesangebot zu beantragen.