Abi am Simpert-Kraemer-Gymnasium: „Auf ein Leben voller Höhenflüge“

Plus 61 Schülerinnen und Schüler erhalten in der Gymnasiumsturnhalle in Krumbach ihre Hochschulreifezeugnisse

Von Emil Neuhäusler

In seiner Festrede bezugnehmend auf den mutigen kleinen Astronauten-Drachen Kokosnuss aus Ingo Siegners Kinderbuch entließ am Freitagnachmittag Direktor Norbert Rehfuß die 61 Abiturientinnen und Abiturienten des Simpert-Krämer-Gymnasiums mit dem Aufruf: „Abinauten der Klasse 2020 auf in euer neues Leben voller spannender Höhenflüge!“ Gottes Segen hatten sie bereits vor der Feierstunde im Garten des Hauses St. Michael von Stadtpfarrer Josef Baur und Pfarrer Eugen Ritter mit auf den Weg bekommen. Musikalisch war der Gottesdienst „fantastisch“, wie Schulleiter Rehfuß schwärmte, von der Rockband des Gymnasiums unter Leitung von Jochen Schwarzmann und Walter Weiß umrahmt worden. Die musikalische Gestaltung der Feierstunde in der Mehrzweckhalle des Krumbacher Gymnasiums durch Julia Plail (Querflöte), Elias Kolb (Violine und Trompete) und Silvia Kolb (Klavier) stand dem an Qualität und Lebhaftigkeit nicht nach. Die Abiturientinnen und Abiturienten selbst hatten sich festlich „herausgeputzt“ und genossen die Zeremonie in Würde, Aufmerksamkeit und Freude.

Diesmal kein 1,0-Abitur in Krumbach

Begeistert und „wirklich stolz“ zeigte sich Schulleiter Rehfuß in seiner Ansprache über den Abschlussjahrgang: Die 61 Kandidatinnen und Kandidaten bestanden die Abschlussprüfung, ohne auf „gnädige Nachprüfungen“ angewiesen zu sein. 21 Absolventen haben eine Eins vor dem Komma, zwölf davon sind sogar besser als 1,5. Obwohl dieses Mal niemand ein 1,0-Abitur erreicht habe, liege der Gesamtdurchschnitt des Jahrgangs mit 2,12 in guter SKG-Tradition ein Zehntel vor dem bayerischen Landesschnitt. Dann erinnerte Rehfuß daran, dass sich mit dem Abitur, dem höchsten und wertvollsten Bildungsabschluss im deutschen Schulsystem, mehr als gute Noten indizierten. Werte wie Aufrichtigkeit, Charakterstärke und Toleranz seien von großer Bedeutung und er drückte die Hoffnung aus, dass die Schülerinnen und Schüler von ihren Lehrkräften gelernt haben, dass konstruktives Streiten sich nicht auf einen Schlagabtausch von Meinungen beschränkt und verantwortliches Handeln mehr sein sollte als eine hohle Phrase. Wie sich der Drache Kokosnuss trotz seiner großen Angst vor dem Fliegen auf den Weg macht, sollten sich auch die jungen Erwachsenen nicht von einem Aufbruch abhalten lassen, ermunterte Rehfuß. „Sie sind noch sehr jung. Gerade das ist doch die ideale Gelegenheit vielleicht auch etwas Verrücktes ins Auge zu fassen, etwas zu tun, wo-für bisher keine Zeit und keinen Raum war!“

Gemeinschaft kann wichtiger sein als Einzelkämpfertum

Direktor Rehfuß sprach den Abiturienten Mut zu und forderte sie auf, einfach daran zu denken, dass es meist der lange Atem ist, der zum guten Ziel führt, dass Gemeinschaft wichtiger sein kann als das Einzelkämpfertum, dass Anstrengung und Entspannung im rechten Verhältnis stehen müssen und dass langfristige Zufriedenheit wertvoller ist als kurzfristiger Erfolg. Er fasste es dann kurz so zusammen: „Seid, bleibt und werdet Mensch, bewahrt im Zeitalter sogenannter künstlicher Intelligenz natürliche Vernunft.“

Mut für den weiteren Lebensweg machte auch die Elternbeiratsvorsitzende Constanze Jäger. Der heutige Tag markiere gleichermaßen ein Ende und einen Anfang eines Lebensabschnitts. Doch jedem Anfang wohne ein Zauber inne. „Lasst Euch verzaubern und nehmt diesen Zauber mit auf den zukünftigen Lebensweg!“, rief sie den Abiturientinnen und Abiturienten zu. Jäger zeigte auf, wie über Jahrtausende hinweg immer wieder der Niedergang und der Verfall von Erziehung und Bildung sowie die Verderbnis der Jugend angeprangert wurde. Doch sie kommt zum Resümee, dass jegliche Entwicklung aufhöre und die Welt stillstünde, wenn junge Menschen auf alles hören würden, was die älteren ihnen sagen. Sie sollten dabei aber immer wieder auf die Lebenserfahrung ihrer Eltern „schielen“, die sie bisher behütet und liebevoll und geduldig auf dem Weg zur Reife begleitet haben.

Coronabedingt ist das Gruppenfoto der Abiturienten des aktuellen Abschlussjahrgangs des Simpert-Kraemer-Gymnasiums aus Einzelfotos zusammengefügt. Rechts unten im Bild sind Schulleiter Norbert Rehfuß und Oberstufenbetreuerin Dagmar Schmid zu sehen. Bild: Sammlung Simpert-Kraemer-Gymnsium

Die Abiturienten Theresa Kober und Elias Kolb erinnerten an viele schöne Momente im vergangenen Schulleben, an Klassenfahrten, Skilager, Schullandheimaufenthalte, Austauschprogramme, Schulfeste, Wandertage und noch vieles mehr. Großen Dank sagten sie ihren Lehrerinnen und Lehrern, die sie trotz der besonderen Corona-Umstände hervorragend auf das Abitur vorbereiteten. Sie dankten der Schulleitung, dem Sekretariat, den Hausmeistern und einfach allen, die sie während ihrer Schulzeit am Simpert-Kraemer-Gymnasium unterstützten. Sie vergaßen auch nicht den Dank an ihre Mitschüler, denn die Kameradschaft untereinander war ihrer Meinung nach „etwas Besonderes“.

Dass sich der gesamte Abschlussjahrgang durch großes Engagement für die Schule und das Schulleben ausgezeichnet hatte, war bereits von Direktor Rehfuß erwähnt worden.

Wolfgang Rothermel, der Vorsitzende des Vereins der ehemaligen Schüler des SKG, ehrte ganz besondere Leistungen mit einer „SKG-Armbanduhr“: Clemens Schwarzmann und Julia Königsberger für die beiden besten Abiturprüfungen, die beiden Schülersprecherinnen Neila Nurkovic und Veronika Konrad für ihren Einsatz mit viel Herzblut bei vielfältigen Aktionen, Theresa Kober, Elias Kolb und Julia Plail als musikalische Botschafter des Gymnasiums sowie Chiara Schiegg und Janina Ehrmann stellvertretend für alle Mitglieder des Schulsanitätsdienstes. Rothermel berichtete aus der Arbeit des Vereins, dem prominente Mitglieder wie Theo Waigel, Claudia Roth, Karl Kling und Georg Nüßlein angehören, dass im letzten Schuljahr aus den Mitgliedsbeiträgen exakt 4050 Euro der Schule für besondere Zwecke zur Verfügung gestellt wurden.

Spitze in einzelnen Fächern

Vor der Aushändigung der Zeugnisse durch Oberstufenkoordinatorin Dagmar Schmid und Direktor Rehfuß gab es Ehrungen für die besten Ergebnisse in einzelnen Fächern: Martha Lutzenberger setzte sich in Physik an die Spitze, Christian Huber war der erfolgreichste Mathematiker und Laura Schlecker punktete sowohl in Latein als auch in Chemie.

