vor 33 Min.

Abschied für verdienten Musikpädagogen

Wolfgang Flödl leitete 50 Jahre lang die Sing- und Musikschule Ziemetshausen

Von Peter Voh

Bürgermeister Ralf Wetzel entschuldigte sich förmlich dafür, als er im öffentlichen Teil den ersten Tagesordnungspunkt der letzten Sitzung in diesem Jahr aufrief. Mit den Worten „der Wille gilt fürs Werk“ bedauerte er, die Verabschiedung von Wolfgang Flödl als Leiter der kommunalen Sing- und Musikschule Ziemetshausen unter den Corona geschuldeten Umständen vornehmen zu müssen.

50 Jahre lang leitete Flödl die von ihm unter dem letzten ehrenamtlichen Bürgermeister Anton Seethaler 1971 gegründete und stets von allen Marktgemeinderäten, Gönnern und Förderern unterstützte Sing- und Musikschule. Der einzigen ihrer Art im gesamten Landkreis, die weit über den Kreis hinaus bekannt ist und um die die Marktgemeinde gerne beneidet wird.

Nachdem Wolfgang Flödl wegen Erkrankung des damaligen Chorleiters von 1964 an, noch als Gymnasiast mit 18 Jahren, die Leitung des Frauenchors und Jahre später auch den Kirchenchor übernommen hatte, kam ihm damals schon die Idee, frühzeitig für Sängernachwuchs zu sorgen. Und da auch die Blasmusik in Ziemetshausen schon immer einen hohen Stellenwert hatte, schwärmte ihm eine musikalische Einrichtung als Keimzelle des musikalischen Lebens am Ort vor.

Was er damals nicht ahnen konnte, war, dass er es sein wird, der ein halbes Jahrhundert lang nahezu allen, die seitdem mit Gesang und Instrumentalmusik zu tun hatten und noch haben, die Grundlage dazu mit auf den Weg gegeben hat. Ein hohes Maß an Beständigkeit und überaus große Anerkennung sind ein Beweis für die hervorragende Arbeit, die der mittlerweile pensionierte Musiklehrer unablässig erbracht hat.

Dokumentiert wird dies auch durch jahrzehntelanges großes Vertrauen, das die Eltern der Musikschüler, aber auch die jeweiligen Bürgermeister und Marktgemeinderäte Wolfgang Flödl entgegenbrachten. Er hat die Jugend an die Musik herangeführt und die Älteren mit Musik gesellschaftlich zusammengehalten. Die Abschlusskonzerte jedes Jahr zeigten die herrlichen Früchte der Tätigkeit von Wolfgang Flödl auf und ließen die Entwicklung so manchen begnadeten Sängers oder Musikers weiterverfolgen.

Im Mai 2010 erhielt Wolfgang Flödl für sein gesamtes musikpädagogisches Wirken über Jahrzehnte hinweg das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten von Edmund Stoiber verliehen. In der Laudatio, seinerzeit von Landrat Hubert Hafner bei Übergabe der Auszeichnung gehalten, war auch erwähnt, dass die Sing- und Musikschule Ziemetshausen, die einzige kommunal betriebene im Landkreis Günzburg, 1971 auf seine Anregung hin gegründet und seitdem von ihm geleitet, musikalische Talente in Gesang und an verschiedensten Instrumenten ausbildet und so für kontinuierlichen Zuwachs an Sängern und Musikern sorge. Zur Verleihung der Ehrenbürgerwürde im Sommer 1976 durch den Marktgemeinderat hat dies wesentlich beigetragen. Bürgermeister Ralf Wetzel würdigte jetzt bei der Sitzung im Festsaal der Taferne auch das Faible von Wolfgang Flödl für klassische Musik und Chöre insgesamt. Nicht nur entsprechende Konzerterfolge stehen auf seiner Habenseite.

Als kleinen Dank für seine fruchtbare Tätigkeit in der Sing- und Musikschule überreichte das Gemeindeoberhaupt dem nunmehr zum Jahresende Ausscheidenden die Dankurkunde in Verbindung mit einem „Goldenen Notenschlüssel“ sowie ein kleines Geldgeschenk und einen Blumenstrauß für sich und seine Gattin. Die Markträte bekundeten dem Scheidenden mit lang anhaltendem Beifall ihren Dank.

