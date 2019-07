vor 54 Min.

Abschied und Aufbruch

Fachakademie für Sozialpädagogik Krumbach entließ 61 Erzieherinnen und Erzieher

Erzieherinnen und Erzieher sind mittlerweile auch auf dem flachen Land Mangelware. 61 Absolventinnen und Absolventen erhielten bei der Abschlussfeier der Joseph-Bernhart-Fachakademie für Sozialpädagogik im Stadtsaal ihr Zeugnis aus den Händen von Landrat Hubert Hafner. Bei fünf Studierenden waren bis zur Feierstunde aufgrund krankheitsbedingter Verzögerung die Prüfungen noch nicht abgeschlossen. Um den hohen Bedarf an frühpädagogischen Fachkräften besser decken zu können, hat der Schul-, Kultur- und Sportausschuss des Kreistages vor einigen Wochen entschieden, die Ausbildungskapazitäten der Fachakademie zum Schuljahr 2020/21 deutlich zu erhöhen. Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer hat hierfür Räume im Gebäude der benachbarten Fachoberschule zugesagt, die bis dahin ihren Neubau an der Lichtensteinstraße bezogen haben wird (wir berichteten).

Unter dem Motto „Abschied und Aufbruch“ standen der Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche St. Michael sowie der Festakt im Stadtsaal. Das Motto galt in diesem Jahr gleichermaßen für die Absolventen wie für den zum Schuljahresende aus dem Amt scheidenden Fachakademiedirektor Dr. Heinrich Lindenmayr. Die Themen Gefühle, Erinnerungen, Bilanz, Ausblick und Dank behandelte Lindenmayr in der Festrede. Er zeigte die Vielschichtigkeit des Abschieds auf und riet dazu, vor allem die Bilanz mehrdimensional anzulegen. Nicht Noten und schulischer Erfolg allein seien wichtig. Die Persönlichkeitsbildung, der eigene Reifeprozess, die vielen Begegnungen, Freundschaften und Gespräche wären für das weitere Leben oft das Bedeutsamere. Stadtpfarrer Josef Bauer betonte in seiner Predigt, jeder Abschied sei ein Loslassen, das aber nur gelinge, wenn man zugleich an etwas festhalten könne. Durch ein begeisterndes Programm am Festabend führte Korbinian Loos. Höhepunkte waren der Auftritt der Kindertanzgruppe des TSV Krumbach und die von Katharina Wimmer und Timo Huber erarbeitete Bildershow. (zg)

