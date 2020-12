vor 40 Min.

Abwarten statt Abfahrt: Wie die Skiclubs im Kreis Günzburg den Lockdown überstehen

Wie hier in Bolsterlang im Allgäu sieht es auch in anderen Skiregionen aus. Dabei wären auch die Skiklubs aus dem Landkreis Günzburg in den anstehenden Weihnachtsferien nur zu gern auf die Piste gegangen.

Plus Eigentlich würde die Skisaison jetzt so richtig losgehen. Doch die Skiklubs aus dem Landkreis Günzburg sind zum Nichtstun verdammt. Auch die Kreismeisterschaften stehen auf der Kippe.

Von Alois Thoma

„So leid es mir tut für die Skiliftbetreiber und die -nutzer, die Gesundheit geht einfach vor.“ Das sagt einer, der es wissen muss. Hermann Keller ist Direktor Klinikmanagement an den Kreiskliniken im Landkreis Günzburg, aber auch Vorsitzender des fast 700 Mitglieder zählenden Skiclubs Burgau, der mit den Skiabteilungen des TSV Offingen und SV Waldstetten kooperiert. Obwohl es äußerst schwerfalle, auf das geliebte Hobby auf den weißen Hängen zu verzichten, habe es beim SC Burgau keine Diskussion gegeben, unter anderem die traditionellen Skikurstage an Drei König mit 90 Teilnehmern abzusagen, so Keller. Bereits im Herbst hat man in Burgau entschieden, die Skifahrer nicht in Bussen ins Skigebiet zu befördern, sondern Kurse und Ausflüge nur für Selbstfahrer anzubieten. „Wir wollten auf alle Fälle vermeiden, dass der Bus zum Hotspot wird“, sagt Keller. Ähnliches kommt von den anderen großen Skivereinen im Landkreis Günzburg.

Zwar komme der Skiklub ohne die Einnahmen aus den Skikursen über die Runden, trotzdem hofft der Vorsitzende, dass die Mitglieder dem Verein treu bleiben und dass sie aktiv bleiben, auch ohne Skier an den Füßen. Weil die Skigymnastik in der Halle gestrichen werden musste, bietet der Skiclub Burgau als Ersatz über das Kommunikationstool Skype Skigymnastik für Zuhause an. Die Burgauer Wintersportler hoffen nun darauf, dass wenigstens in den Faschingsferien wieder Kurse stattfinden können.

Skiclubs im Landkreis Günzburg hoffen auf die Faschingsferien

Darauf hoffen auch alle anderen Skiklubs im Landkreis. In einer Zeit, in der die Saison eigentlich so richtig losgeht, sind sie zum Nichtstun verdammt. Ausflüge, Kurse, Schulungen, alles muss verschoben werden oder fällt ganz aus. „Das ist schade, vor allem für die Kinder“, betont Julia Dümmler, die Vorsitzende des Skiclubs Krumbach. 30 aktive Skilehrer sind dort Mitglied, sie wollten jetzt im Winter rund 160 Kursteilnehmer schulen. Hierfür wurden sie mit neuen Skianzügen ausgestattet. Doch die bleiben nun im Schrank.

Lockdown: Corona-Regeln ab 16. Dezember 2020 1 / 5 Zurück Vorwärts Weihnachten An Heiligabend und Weihnachten (24. bis 26. Dezember) dürfen zum eigenen Haushalt noch vier weitere Menschen hinzukommen - die Zahl der weiteren Haushalte spielt keine Rolle. Auch hier zählen Kinder unter 14 Jahren nicht mit. Es gilt aber in Bayern eine generelle Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr.

Silvester Es gelten die allgemeinen Corona-Maßnahmen, was Zahl der Kontakte und Ausgangssperre anbelangt. Nach dem Beschluss von Bund und Ländern gilt an Silvester bundesweit ein An- und Versammlungsverbot. Außerdem gibt es ein Feuerwerksverbot an belebten Plätzen, die von den Kommunen festgelegt werden. Es gilt zwar nicht direkt ein Böllerverbot, der Verkauf von Feuerwerk ist aber untersagt.

Einzelhandel Die Öffnung von Ladengeschäften des Einzelhandels ist untersagt. Ausgenommen sind der Lebensmittelhandel einschließlich Direktvermarktung, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Kfz-Werkstätten, Fahrradwerkstätten, Banken und Sparkassen, Filialen des Brief- und Versandhandels, Reinigungen und Waschsalons, der Verkauf von Presseartikeln, Tierbedarf und Futtermittel und der Verkauf von Weihnachtsbäumen. Wochenmärkte sind nur zum Verkauf von Lebensmitteln zulässig. Der Großhandel bleibt geöffnet. Die danach ausnahmsweise geöffneten Geschäfte dürfen über ihr übliches Sortiment hinaus keine sonstigen Waren verkaufen

Dienstleistungen Dienstleistungsbetriebe mit Kundenverkehr, bei denen körperliche Nähe zum Kunden unabdingbar ist, sind untersagt. Das schließt neben Massagepraxen, Kosmetikstudios, Tattoo-Studios und ähnlichen Betrieben auch Friseure ein. Medizinisch notwendige Behandlungen, zum Beispiel Physio-, Ergo und Logotherapien oder Podologie bleiben weiter möglich.

Gastronomie In der Gastronomie sind nur die Abgabe und Lieferung von Speisen und Getränke zulässig. Bei der Gastronomie einschließlich Imbissständen wird der Verzehr von Speisen und Getränken vor Ort untersagt. Kantinen bleiben offen.

Auch beim mit 1200 Mitgliedern größten Verein im Landkreis, dem SC Günzburg, liefen seit Ende des Sommers die Planungen. Letztlich sei die Arbeit umsonst gewesen, bedauert zweiter Vorsitzender Elmar Lutzenberger. Auch die Ausfahrten mussten gestrichen werden, weil es keine Buchungsmöglichkeiten gab. Lutzenberger hofft nun, wenigstens einen Skikurs im Februar und eine Ausfahrt an Ostern durchführen zu können, falls die Einschränkungen gelockert werden.

SC Ichenhausen: Ski-Abteilung spricht von einem "Null-Winter"

Fast identisch ist die Situation bei der Skiabteilung des SC Ichenhausen mit seinen 15 Trainern und 15 Rennteamkindern. Zwar falle der Wegfall der Kursgebühren für die in den Weihnachtsferien geplanten Ski- und Snowboardkurse und das viertägige Jugendlager im Jugendhaus „Elias“ in Seifriedsberg bei Blaichach nicht ins Gewicht, weil keine Personalkosten für die Skilehrer und deren ausgefallene Weiterbildung anfallen, sagt Abteilungsleiter Herbert Bissinger. Zudem konnte die für das Jugendlager gebuchte Hütte kostenfrei storniert werden. Bissinger bezeichnet das Ganze schlicht als „Null-Winter“.

Er meint: „Mein persönliches Gefühl sagt mir jedoch, dass die Corona-Maßnahmen bis zum Fasching verlängert werden und eher erst Mitte/Ende März etwas geht. An erster Stelle steht jedoch der Schutz unserer Leute und unserer Kundschaft.“ Deshalb habe man sich auch darauf geeinigt, in diesem Winter keine Partyfahrten anzubieten – selbst wenn es wieder erlaubt wäre.

Landkreis Günzburg: Rennstrecke für Kreismeisterschaften ist reserviert

Auch die Kreismeisterschaften, die traditionell Ende Februar/Anfang März stattfinden, stehen auf der Kippe. Im Oktober hatten sich die Verantwortlichen von Landratsamt und Ausrichter Skiclub Krumbach zu einer Vorbesprechung getroffen und dabei die Weichen gestellt für den Fall des Falles, dass doch etwas geht.

Noch im Februar fand im Montafon unser großer Leserskitag statt. Bild: Bernhard Weizenegger

Für den 28. Februar wurde vorsorglich die Rennstrecke beim Grenzwieslift am Oberjoch reserviert. „Aber natürlich alles unter Vorbehalt“, betont die Sportbeauftragte des Landkreises Günzburg, Andrea Högel. Im Januar werde man entscheiden, wie weiter verfahren wird.

Wintersport: Ist Langlaufen in Winzer erlaubt?

Ähnlich sieht es im Ski-Langlauf aus. Da würde im Loipenparadies Winzer der Startschuss zu den Kreismeisterschaften fallen, sofern die Schneelage die Präparation einer Loipe zulässt. „Da müssen wir ohnehin immer in Absprache mit dem Landratsamt kurzfristig entscheiden“, erklärt Fritz Birkner, Kreisvorsitzender des Bayerischen Landessportverbandes. Titelkämpfe unter Corona-Hygienemaßnahmen könnten so aussehen wie beim Zehn-Kilometer-Straßenlauf, den der FC Ebershausen im Oktober organisiert hat: keine Verpflegung, Mundschutz vor und nach dem Lauf, keine Siegerehrung sowie schriftliche Abgabe einer Erklärung von jedem Teilnehmer.

Abwarten heißt also auch hier die Devise. Ein kleiner Trost: Sollte genug Schnee kommen, dürfen die Langläufer zumindest allein oder mit einer weiteren Person aus einem anderen Haushalt rund um Winzer in die Loipe.

