vor 51 Min.

Achim Fißl tritt bei der Bezirkswahl aus der Reihe

Warum der Krumbacher SPD-Politiker mit Konventionen brechen will.

Von Christian Gall

Achim Fißl hat kein Problem damit, an manchen Stellen anzuecken. Parteipolitik? Ist nicht immer was Wahre. Der Bezirk? Die Institution sollte man überdenken. Für jemanden, der seit 36 Mitglied bei der SPD ist, wirkt Fißl nicht so, als hätte sich sein Denken in einer bestimmten Schiene festgefahren. Der in Augsburg geborene Krumbacher sieht die Welt nicht in schwarz und weiß. Aber er sieht viele Stellen, an denen sich seiner Meinung nach etwas ändern muss.

Etwa am Bezirk Schwaben, für dessen Gremium er kandidiert: „Der Bezirk gibt einen Teil seines Geldes für Kultur aus. Aber Kultur ist mehr als nur Tracht und Bläser. Auch jungen Rock- oder Jazzmusiker sollte man den Geldhahn aufdrehen“, sagt er. Außerdem müsse die Institution ihre internationalen Kontakte ausbauen. „Der Bezirk hat zwei Regionalpartnerschaften, aber kaum jemand weiß das“, sagt Fißl. Da müsse die Institution viel mehr Arbeit hineinstecken.

Achim Fißl will über Parteigrenzen hinaus denken

Ein Schwerpunktthema des 54-Jährigen ist die Asylpolitik. Im Krumbacher Stadtrat ist er Integrationsbeauftragter und hat sich in der Stadt in der Flüchtlingshilfe engagiert. Allerdings vertritt er Positionen, die eher SPD-fremd sind. „Warum sollte ein Syrer sich komplett integrieren, wenn er nach dem Krieg eh wieder nach Hause will?“ Er findet es wichtiger, dass Asylbewerber eine Arbeitsstelle antreten können. „Wer etwa als Gärtner arbeiten will, muss nicht zwangsweise gutes Deutsch können“, sagt Fißl.

Parteigrenzen seien für ihn uninteressant: „Gerade in einer Zeit, in der Menschen Politik mit Hass machen, sollten die Demokraten geschlossen zusammenstehen.“ Aber Fißl sieht sich trotz seiner individuellen Meinung als vollen SPD-ler. Wenn er im Sitzen seine Beine übereinanderschlägt, verrät ihn seine Kleidung ohnehin. Unter dem Hosenbein verbergen sich rote Socken. Die hat er immer an. „Das ist bei mir Programm“, sagt er.

Weitere Informationen zu Achim Fißl 1 / 8 Zurück Vorwärts Geboren: Am 6. August 1964 in Augsburg (54 Jahre alt)

Wohnort: Krumbach

Familienstand: Verheiratet, eine Tochter (13 Jahre alt)

Ausbildung: Diplom-Ingenieur für Versorgungstechnik an der Fachhochschule München

Beruf: Versorgungsingenieur, als Projektleiter und Planer

Politische Ämter: Achim Fißl ist Ortsvereinsvorsitzender in Krumbach, dort ist er auch im Stadtrat. Darüber hinaus bekleidet er die Ämter des Kreisvorsitzenden und Kreisrates. Daneben ist er Delegierter für den Bezirksparteitag ebenso wie für den Landesparteitag.

Vereinsmitgliedschaften: Geothermische Vereinigung, Alpenverein Sektion München. Früher war Fißl Mitglied im TSV Krumbach in den Abteilungen Turnen, danach Fußball, Prellball und schließlich Faustball.

Hobbys: Wandern, Bergsteigen

