vor 38 Min.

Acht Kandidaten für Gemeinderat und Bürgermeisteramt

Gabi Schmucker und ihre Mitstreiter stellen sich bei der Liste Ellzeer Bürger vor

Im Oktober wurde in Ellzee neben den örtlichen Wählervereinigungen die „Liste Ellzeer Bürger“ (LEB) gegründet. Mit acht Gemeinderatskandidaten und der einzigen Bürgermeisterkandidatin der Gesamtgemeinde Gabi Schmucker tritt die Gruppierung bei der Kommunalwahl am 15. März an.

Jetzt erhielten die Bürger die Gelegenheit, bei einem Infoabend die Bürgermeisterkandidatin und die Kandidaten für den Gemeinderat besser kennenzulernen. Fast 40 Interessierte folgten der Einladung.

Alfons Schmid, Gründungsmitglied der LEB und Moderator des Abends, bedankte sich einleitend für die geleisteten Unterschriften auf den Unterstützungslisten, die die rechtliche Voraussetzung für das Antreten bei der Wahl schafften. Dann nutzten die Kandidaten die Möglichkeit, ihre Beweggründe und Ziele als zukünftige Gemeinderäte vorzustellen.

Den Abschluss machte die Bürgermeisterkandidatin Gabi Schmucker. Sie bedankte sich für das ihr entgegengebrachte Vertrauen und berichtete kurz über die Zeit seit der Gründung der LEB bis heute. In der sich anschließenden Fragerunde war vor allem das Wahlprogramm der LEB von großem Interesse. Aber auch gemeindepolitische Fragen und Anregungen, wie die Energiepolitik, Baulandbeschaffung und Dorfbildgestaltung kamen zur Diskussion.

Zum Schluss bat Schmid darum, Gabi Schmucker trotz der Bürgermeisterkandidatur drei Stimmen auf der Liste der LEB zu geben, damit ihr im Falle eines Wahlsieges auch Mitstreiter aus der eigenen Wählervereinigung zur Seite stehen.

