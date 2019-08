16:45 Uhr

Acht Menschen bei Unfall in Krumbach verletzt

Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge wurden am Montag in Krumbach acht Menschen verletzt. (Symbolbild)

Acht Menschen wurden am Montagnachmittag gegen 15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Krumbach verletzt. Wie die Polizei berichtet, stießen zwei Fahrzeuge aufgrund einer Vorfahrtsverletzung im Kreuzungsbereich zwischen Hans-Lingl- und Nordstraße zusammen. Ein Auto war mit sieben Personen voll besetzt. Die Insassen beider Fahrzeuge erlitten leichte Verletzungen und wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Kurzzeitig war der Verkehr an der Unfallstelle eingeschränkt. (zg)

