Ackerbeat: Rocken und Headbangen fällt aus

Plus Das inzwischen schon so etablierte Sommer-Musik-Open-Air auf der Wiese zwischen Waltenhausen und Krumbach kann durch starke Hygiene-Auflagen nicht stattfinden. Was weiter geplant ist.

Von Annegret Döring

Dieses Wochenende hätte das Open-Air-Festival Ackerbeat wieder stattfinden sollen auf der altbekannten Wiese zwischen Krumbach und Waltenhausen. Alle möglichen Musikrichtungen sind dort normalerwiese zu hören und heuer hätte es sogar einen Luftgitarren-Workshop mit Thomas Putze gegeben.

500 Tickets hätte es für Festival-Fans gegeben

Maximal 500 Tickets wollte man verkaufen, teilte Veranstalter Axel Brandt im Februar mit und auch die Künstler waren schon gebucht. Auftreten sollten die bekannten Chiemgauer „Heischneida“, die Krumbach/Augsburger „Never Aging Trees“. Dazu noch die „Buggs“ aus Düsseldorf neben den Ackerbeatbewährten Krumbachern von Grandmother’s Groove. „Peter Muffin“ aus Stuttgart waren angekündigt als „besondere Perle“, denn in dem Trio spielen zwei Gründungsmitglieder der bekannten Indieband „Die Nerven“ mit.

Die bekannte Band Skaos hatte quasi ein Heimspiel beim Ackerbeat in Waltenhausen und die Musiker gaben alles für das Publikum, das die Band bereits lange kennt.

Doch nun ist alles anders: „Wir hatten bis Mitte Juni mit der Absage des Festivals gewartet, um auf eine eventuelle Entspannung der Situation reagieren zu können. In dieser Zeit hatte ich dann eine Woche mit dem Gesundheitsamt über ein Hygienekonzept verhandelt, das letztlich von der Rechtsabteilung im Landratsamt abgelehnt wurde“, berichtet Axel Brandt.

Die Band „n.e.t.t.o.“ aus dem Dreieck Kempten–Memmingen–Leutkirch lieferte gut instrumentierten Allgäu-Groove.

„Als Veranstalter habe ich immer die Hygienemaßnahmen der Regierung, die an meinem Wohnort in Düsseldorf im übrigen wesentlich konsequenter umgesetzt wurden als in Krumbach unterstützt und die Demos dagegen nicht verstanden. Unser Konzept sah die Beschränkung auf 200 Besucher und das Tragen von Mundschutzen in bestimmten Bereichen, sowie die Einteilung der Wiese in zwei auf zwei-Meter-Quadrate vor.“

Aber man hätte ein Parkplatzkonzept haben und die Leute vom Parkplatz aufs Gelände führen müssen. Im Festival-Gelände hätten dann Ordner noch darauf achten müssen, ob jemand niest oder hustet. Diese Personen hätte man dann nach Hause schicken müssen. Das hätte eine Vielzahl an Ordnern gebraucht, was dann die Kosten des Events wiederum verteuert hätte. Brandt hat über 200 Stunden an Arbeit in die Festival-Vorbereitungen gesteckt, und findet es einfach schade, dass es nun ausfallen muss. Die Künstler haben für nächstes Jahr zugesagt, auch die Band "Die goldenen Zitronen".

Nächstes Ackerbeat im Juli 2021

„Das Geld für bei uns gekaufte Karten gibt’s zurück, wenn ihr uns eure IBAN per Mail schreibt. Die Tickets gelten aber auch fürs nächste Jahr und werden dann mehr wert sein“, heißt es auf der Internetseite des Festivals. Axel Brandt hat bereits direkt bei den Veranstaltern gekaufte Tickets, sofern das gewünscht worden sei, ohne Abzug zurück überwiesen. Das unterscheide sich sehr von der Vorgehensweise kommerzieller Ticketdienste wie etwa Ticketmaster. Da bekämen weder die Veranstalter noch die Musiker Geld, sonder es verbleibe beim Tickethändler und man bekomme irgendwann eine Gutschrift. Die Ackerbeat-Veranstalter um Axel Brandt hätten den Musikern hingegen vom Vorverkauf einen Vorschuss aufs nächste Jahr angeboten. Neuer Termin für das Festival ist der 30. und 31. Juli 2021.

