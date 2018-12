06:00 Uhr

Adventlicher Zauber in Ziemetshausen

Der große Christkindlesmarkt wird am Freitag eröffnet. Von Geschichten über „Mutter Erde“ bis hin zur Feuershow.

Der 12. Christkindlesmarkt in Ziemetshausen wirft seine Schatten voraus, das Weihnachtsdorf nimmt Gestalt an. Die Hütten mit vielfältigen Angeboten üben Jahr für Jahr auf Erwachsene und auch Kinder eine besondere Faszination aus. Start des Ziemetshauser Christkindlmarktes ist am Freitag, 7. Dezember, um 18 Uhr.

Das musische Angebot und die Atmosphäre, für die der Gewerbe- und Handelsverein, weitere Vereine und die Marktgemeinde gemeinsam sorgen, schaffen die typische Mischung für die vorweihnachtliche Zeit. Schnitzereien, Handarbeiten und Ungewöhnliches aus Holz oder in Rostoptik und ein Lagerfeuer für Kinder werden angeboten. Den Krippenschnitzern kann man in der Sägerstube über die Schulter schauen, der zwölf Meter hohe verglaste Aussichtsturm bietet einen herrlichen Blick über die Marktgemeinde.

Eine Formation der Musikvereinigung spielt adventliche Weisen, es singen die Kinder vom Kindergarten Märcheninsel, Alleinunterhalter Thorsten Engel unterhält die Besucher rund um den Baum an allen Tagen. Altenmafia und Wäckerlechor spielen und singen am Samstag auf, die Gruppe Magicum Ignis zieht die Gäste mit einer Feuershow in ihren Bann. Am Sonntag wirbeln die Zumba-Kids über die Bühne, es kommt der Nikolaus. Die spannende Verlosung der Preise aus dem Losverkauf beendet den Christkindlesmarkt am Sonntagabend.

Der Heimatverein öffnet die geschmückte Stub‘ im Stegmannhaus, der Stegmannladen ist geöffnet, aus der Küche dringen Samstagnachmittag weihnachtliche Düfte, dort dürfen Kinder Laibla backen. Adventslieder klingen aus der Stegmannstube, wenn Karl Hahn mit der Zither (Samstagnachmittag) und die „Dreisamer Stubenmusik“ (Sonntag) aufspielen, dazwischen gibt es Weihnachtsgeschichten für Kinder.

Gemütliche Einkehr in der Weberstube

Das Weberstüble lädt zur gemütlichen Einkehr ein, das Harmonika-Duo Drexel spielt hier Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag um 15 Uhr. Im Handwebsaal über der Weberei liest Gabriele Heinze Samstag- und Sonntagnachmittag Geschichten von „Mutter Erde“ und unternimmt einiges mit Kindern ab vier Jahren. Unweit der Schafherde steht ein Schäferkarren, wo man am späten Samstag- und Sonntagnachmittag Märchen nicht nur für Kinder hören kann. Der Wäckerlechor singt Samstag ab 18.30 Uhr im Pavillon im Museumshof, die Altenmafia spielt dort Advents- und Weihnachtsweisen. (vop)

Der Ziemetshauser Christkindlesmarkt ist Freitag von 18 bis 20.30 Uhr, Samstag von 16 bis 20.30 Uhr und Sonntag von 15 bis 20.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Parkmöglichkeiten bestehen hinter der Taferne und auf dem Wendehammer Ende der Mühlstraße, rechts hinter dem Haus Julia des Dominikus-Ringeisenwerks. Der Fußweg zum Christkindlesmarkt ist ausgeleuchtet.

