vor 21 Min.

Adventssingen und die Suche nach Gott

Mystische Worte und volksnahe Melodien in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Ziemetshausen

Von Peter Voh

Die Pfarrkirche St. Peter und Paul in Ziemetshausen war zum traditionellen Adventssingen am Abend des 3. Advent wieder voll besetzt. Die Besucher wurden bereits am Kircheneingang musikalisch in Empfang genommen – von den Turmbläsern um Andreas Altstetter. Und mit dem Bozener Wiegenjodler eröffneten sie im Altarraum die meditative Stunde. Moderatorin Gerlinde Flödl hat das Adventssingen mit mystischen Texten des 2010 gestorbenen Theologen Wolfgang Böhme hinterlegt. Die Texte und die Melodien der Musiker sind volksnah und bodenständig und stellen keinen Gegensätze dar, sondern ergänzen sich. „Jetzt fangen wir zum Singen an“ verkündete der Chor der Chorgemeinschaft mit hellen Frauenstimmen, die Saitenmusik Kronwitter ergänzte dies mit lieblichen Tönen von Zither, Hackbrett und gestrichenem Bass.

„Gott ist nicht einfach da, er, der ferne Gott, ist auf dem Weg zu uns. Wir sind Wartende auf das Kommen Gottes. Zugleich wartet aber auch Gott auf unser Kommen zu ihm,“ sagte Gerlinde Flödl zum Auftakt. Dazu intonierte Elisabeth Egger auf der Harfe einen andächtigen Brixlegger, das Kindertrio begann seinen Auftritt mit einem couragiert vorgetragenen „Tochter Zion“, das Klarinettenquartett schloss den Block mit einem Hirtenlied und wohltuenden Stimmenwechseln. Die Turmbläser lassen mit kräftigem Posaunenklang eine Rauhnacht erklingen, „Wachet auf ihr stolzen Bürger“ mahnt die Chorgemeinschaft und der Bocksberger Viergesang besingt mit führender Bassstimme das Kommen von Maria und Josef – „Seht da kommen von der Weiten“. „Es wird ein Stern aufgehen“ verkündet daraufhin der Chor.

Von Maria könnten wir lernen, wie wir das Kommen Gottes erwarten sollen. Dem, der in Demut seinen Stolz ablege, dem wende Gott sein Angesicht zu. „O Maria“ hört man von den Turmbläsern, die Bocksberger berichten davon, „Als Maria übers Gebirge ging“, ein Marientaler Landler erklingt von der Harfe, „Maria sei gegrüßet“ singt der Chor, mit kräftigen Männerstimmen aus dem Hintergrund und die Saitenmusik schließt mit einem innigen Stück an.

Ein Sachranger Menuett von der Harfe und „Hör Bruder, was kündet euch der Engel an“ von der Chorgemeinschaft folgten den Worten von Gerlinde Flödl. Und die fährt fort: „Viele Menschen suchen nach Glück und Frieden, nach Gerechtigkeit und dem Sinn des Lebens. Christen wissen, dass Gott auf dem Weg zu ihnen ist, dass er in ihrer Nähe ist.“ Ein stader Harfenlandler schließt sich den Worten an, „Rorate, ach tauet ihr Himmel herab“ vom Männerviergesang und ein dezentes Stück der Saitenmusik bilden den Übergang für die Kinder, die mit ihren unbedarften Stimmen ein „Jubellied an der Krippe“ singen. Nach dem fröhlichen Rondo Allegro der Klarinetten fordern Chor und Kinder „Macht euch alle auf zum Stall nach Bethlehem“ – die Geburt Christi steht bevor. Die Klänge der Turmbläser hallen zu Ehren des Kindes aus dem Altarraum.

Dem Suchen des Menschen steht ein Gott gegenüber, der es kaum erwarten kann, dass er gefunden wird, der dem Menschen entgegenkommt wie der Vater im Gleichnis Jesu mit dem verlorenen Sohn. Advent feiern heißt, diese Zusage, diese Verheißung ganz ernst zu nehmen, sich von Gott finden lassen. Dies wünscht Gerlinde Flödl allen Besuchern, nicht nur für die Advents- und Weihnachtszeit. Mit einem Jubellied an der Krippe „Lasst uns das Kindlein wiegen“, von den Kindern angestimmt, läutet der Chor der Chorgemeinschaft das Finale ein. „Lasst uns jubilieren und fröhlich triumphieren“ schallt es in das voll besetzte Kirchenschiff hinein, die Klarinetten brillieren mit dem „Menuetto“, der Bocksberger Viergesang schließt an: „Alle mögen fröhlich singen, sonst sind alle sündigen Menschen verloren.“ Mit dominierendem Hackbrett bietet die Saitenmusik Kronwitter aus Dillingen einen lieblichen Ausklang, konträr dazu ein kräftiges „in dulci jubilo“ aus „Zu Bethlehem geboren“ vom Chor.

Pfarrer Bernhard Endres wünscht Akteuren und Besuchern eine besinnliche verbleibende Adventszeit, der Zeit der Vorbereitung der Geburt Christi, und eine fröhliche Weihnachtszeit im Zeichen der Ankunft des Herrn. Nach dem Segen für alle stimmen die Männer aus Bocksberg den Andachtsjodler an, den Kindern folgt der gesamte Chor, letztendlich fordert Chorleiter Wolfgang Flödl alle Besucher zum Mitsingen auf.

Nach kurzem Innehalten braust lang anhaltender Applaus für die Akteure auf, die sich den redlich verdient haben. Die Turmbläser, mittlerweile am Kirchvorplatz postiert, geleiten die begeisterten Besucher musikalisch auf den Heimweg in die Nacht.

Themen folgen