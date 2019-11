vor 51 Min.

Adventsstimmung bei der Balzhauser Dorfweihnacht

Der Dorftreff beim Strehle veranstaltet am Sonntag, 1. Dezember, in der Ortsmitte Balzhausens mit weiteren örtlichen Vereinen und einigen privaten Ausstellern die 2. Balzhauser Dorfweihnacht.

Am 1. Dezember gibt es auf dem Dorfplatz beim Strehle ein buntes Programm.

Nach dem gelungenen Auftakt im vergangenen Jahr veranstaltet der Dorftreff beim Strehle am Sonntag, 1. Dezember, in der Ortsmitte zusammen mit weiteren örtlichen Vereinen und einigen privaten Ausstellern die 2. Balzhauser Dorfweihnacht. Die Mannschaft um Cheforganisator Leo Mayer, Vorsitzender des Dorftreffs Strehle, hat wieder ein attraktives Programm am ersten Adventssonntag im Gepäck. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein. Im Dorfcafé werden weihnachtliches Gebäck und „Schwäbische Zelten“ serviert. Auch heuer findet während des Weihnachtsmarktes wieder ein Christbaumverkauf mit Lieferservice statt.

Kostenlose Fahrten mit dem Feuerwehrfahrzeug und Pferdekutschenrundfahrten (Franz Ruf) werden den Kindern geboten. Mit Einbruch der Dunkelheit werden der Nikolaus und Knecht Ruprecht den Dorfplatz besuchen und kleine Geschenke verteilen.

Neu ist dieses Jahr eine lebensgroße Krippe, die der Dorftreff von der Firma Bollinger erhalten hat. In den aufgestellten Ständen und Buden, die zum Teil im aufgebauten Fischerzelt untergebracht sind, bieten die Aussteller ihre Erzeugnisse und Bastelarbeiten an.

Die Veranstalter wünschen sich einen zahlreichen Besuch auf dem schmucken Dorfplatz, in dessen Mitte ein schöner Christbaum erstrahlen wird.

Programmübersicht: 14 Uhr Eröffnung der Dorfweihnacht mit der Jugendkapelle Mindel-Zusam, 17 Uhr weihnachtliche Lieder mit dem Musikverein Balzhausen, 18 Uhr Adventsbesinnung in der Pfarrkirche St. Vitus, gestaltet vom Pfarrgemeinderat, 19.30 Uhr Trompetenspiel der Turmbläser, 21 Uhr Ausklang. (ba)

