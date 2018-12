vor 53 Min.

Adventszauber im Krumbacher Heimatmuseum

Wie die zwölf Aussteller die Besucher in Krumbach begeistern.

Von Elisabeth Schmid

Zwölf Aussteller aus der Region stellten ihre kunsthandwerklich gestalteten Arbeiten vor. Wie schon traditionell war der erste Adventssonntag im Heimatmuseum für die Künstler und ihre Arbeiten geöffnet. Die Besucher hatten dort Gelegenheit, ganz spezielle Kunstfertigkeiten zu sehen. Anita Roth vom Heimatmuseum Krumbach legt großen Wert auf die Qualität ihres Adventsmarktes. Alle Produkte sind von Hand mit viel Liebe zum Detail gefertigt. Unter anderem sah man Manuela Maetze aus Germering, sie bot feinsten Silberschmuck an. Sie arbeitet auch auf Nachfrage. Genähte Kosmetiktaschen und Turnbeutel, Schals und vieles mehr gab es bei Christin Hitzier aus Jettingen Scheppach. Gabriele Münch aus Günzburg hatte, passend zur Weihnachtszeit wunderbare Engel im Gepäck. Die Namen der Engel haben ihre eigene Bedeutung. Gabriele Münch war zum ersten Mal dabei. Sie arbeitet viel mit Schwemmholz.

Der Termin für den Ostermarkt steht schon

Der Markt bot vieles rund um das Thema Schaf, Schafwolle und Decken. Es gab Honig und vieles, was mit der Biene zu tun hat. Dazu selbst Gestricktes und wunderschöne Papierfaltungen aus Transparentpapier, Patchworkarbeiten und vieles mehr. Das alles durften die zahlreich erschienenen Besucher bestaunen und mancher erwarb schon ein Geschenk für Weihnachten. In der Bastelecke konnten die Kinder unter Anleitung von Brigitte Schuster Weihnachtskarten aus Kartoffeldruck herstellen. Brigitte Schuster organisiert das seit langer Zeit ehrenamtlich für die Kinder. So hatten alle ihren Spaß. Zum Ausruhen und Verschnaufen gab es Kuchen und Kaffee. Wer keine Zeit hatte, den Markt zu besuchen, sollte sich am 17. März 2019 den Ostermarkt vormerken.