Ärztehaus und Sportzentrum

Sitzung des Bauausschusses

„Übersichtlich“ war die Tagesordnung der letzten Sitzung des Krumbacher Bauausschusses vor der Sommerpause. Unter anderem ging es um den Neubau eines Ärtzehauses im Bereich der Kreisklinik in Krumbach.

Dem Neubau eines Ärztehauses (unter anderem mit erweiterten Möglichkeiten im Bereich der Urologie) stimmten die Mitglieder des Bauausschusses einstimmig zu. In ihren Beiträgen brachten die Räte ihre Freude zum Ausdruck, dass der Klinikstandort Krumbach auf diese Weise wesentlich gestärkt werde.

Wie geht es weiter im Sportzentrum des Krumbacher Schul- und Sportzentrums? Neubau? Generalsanierung? Sanierung in kleinen Schritten? In einer Erklärung hatte Bürgermeister Hubert Fischer vor einigen Wochen im Stadtrat dem Rat eine Zusammenkunft im Sportzentrum für Montag, 23. September vorgeschlagen. Ab 17 Uhr könnten Baudetails besichtigt werden, dann soll es eine Beratung im Tagesheim des Schulzentrums geben. Der Rathauschef reagierte damit auf die jüngste Entwicklung bei diesem Thema. Wird es bezüglich der weiteren Vorgehensweise im Sportzentrum des Krumbacher Schul- und Sportzentrums zu einem Bürgerentscheid kommen? Diese Möglichkeit steht bekanntlich inzwischen im Raum. Die Stadträte Dr. Marcus Härtle (UFWG) und Achim Fißl (SPD) haben angekündigt, dass sie ein Bürgerbegehren „für den Erhalt von Hallenbad, Dreifachsporthalle und Mensa ohne Abriss und Neubau“ auf den Weg bringen wollen. Dieses Bürgerbegehren könnte dann in einen Bürgerentscheid einmünden. Bürgermeister Hubert Fischer hat wiederholt erklärt, dass die Fakten eindeutig für einen Neubau sprechen würden. Im Bauausschuss sprach Fischer dieses Thema wieder an. Bislang hätte nur die Fraktion JW/OL (es ist die Gruppierung, der auch Bürgermeister Fischer angehört) der Stadt einen Katalog von Fragen zukommen lassen. Und aus den Reihen des Stadtrates habe es bislang nur eine Anmeldung für den Termin im September gegeben. Fischer bat um Anmeldungen und darum, der Stadt Fragen rechtzeitig zukommen zu lassen, damit sie sachlich beantwortet werden könnten. Fischer: „Nennen Sie uns Ihre Problempunkte“.

Johanna Herold (CSU) sprach das Thema rücksichtsloses Parken an. Immer wieder würde dies beispielsweise Menschen, die auf den Rollstuhl angewiesen seien, Probleme bereiten. Bürgermeister Fischer sagte, dass Polizei und kommunale Verkehrsüberwachung hier aktiv seien. Aber leider würden diese Probleme immer wieder auftauchen. Hermann Mayer (SPD) bedankte sich für die Ausbesserung einer Kurve in der Heinrich-Sinz-Straße. (pb)

