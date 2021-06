Aichen bringt Breitbandausbau und neue Baugebiete voran

Plus Welche Projekte und Investitionen im Haushalt der Gemeinde Aichen eine tragende Rolle spielen.

Der Breitbandausbau spielt in der Gemeinde Aichen eine tragende Rolle. Ebenso drei neue Baugebiete in den Ortsteilen: Das sind auch die wichtigsten Themen für die finanzielle Planung der Gemeinde im Südosten des Landkreises.