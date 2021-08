Aichen

vor 3 Min.

Architekten-Wettbewerb für neue Kinderkrippe in Aichen

Plus Vier Planer haben bereits ihr Interesse bezeugt und wollen mitmachen beim Projekt der Kinderkrippe in Aichen. Wo das neue Gebäude in Aichen entstehen soll.

Von Karl Kleiber

Der Kindergarten St. Ulrich in Aichen arbeitet stets am Limit der Kapazitäten, denn die Nachfrage nach Plätzen ist ungebrochen. Normalerweise besuchen durchschnittlich 35 Kinder die Einrichtung ohne Krippe. Da auch die Platz-Nachfrage für Kleinkinder ständig steigt, ist die Kommune gezwungen, nun zu handeln, damit nicht mehr der jüngsten Bürger in andere Einrichtungen abwandern. Zudem kosten auswärts untergebrachte Kinder die Gemeinde jährlich gut 230.000 Euro. Dies war Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

