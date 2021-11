Obergessertshausener Landtechnik-Firma wird erweitert

Plus Wie das aktuelle Konzept für eine Vergrößerung nach Norden aussieht. Der Aichener Gemeinderat bringt die weitere Planung auf den Weg.

Die Firma Landtechnik Schuster in Obergessertshausen, die schon lang im Gewerbegebiet "Im Grund" mit ihrem Betrieb angesiedelt ist, möchte sich nach Norden ausweiten. Deshalb hat sie für das gut 6200 Quadratmeter große Gebiet einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan (BBP) erstellen lassen. Nach einem Besichtigungstermin durch eine Kommission des Landratsamtes (LRA) und der zweiten Anhörung der Fachbehörden berichtete Architekt Eugen Riedler aus Langenneufnach bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates, was er nun geändert habe.