Aichen: Solarpark nimmt letzte Planungs-Hürde

Im Norden von Aichen ist am Wiesweg seit knapp einem Jahr die erste Fotovoltaik-Freiflächen-Anlage in Betrieb gegangen (unser Bild). Ein zweiter Solarpark soll nun etwa einen Kilometer südlich entstehen.

Plus Die Gemeinderäte in Aichen geben grünes Licht für eine Fotovoltaikanlage im Nordwesten der Gemeinde. Wie der weitere Zeitplan aussieht.

Von Karl Kleiber

Die Ausweisung des Sondergebietes „Fotovoltaik“ im Nordwesten von Aichen hat eine weitere Hürde genommen. Der Gemeinderat hat dem Solarpark in der jüngsten Sitzung grünes Licht gegeben. Nun fehlt nur noch die Genehmigung des Landratsamtes. Klar zeichnen sich jetzt aber die weiteren Schritte für das Projekt ab.

Die Einwände und Anregungen der Anhörung der Behörden und Träger öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit wurden in die Planung eingearbeitet. Damit hätten Flächen-Nutzungsplan (FNP) und Bebauungsplan (BBP) Rechtsgültigkeit und das Solarfeld könnte realisiert werden, war eine Aussage von Bürgermeister Alois Kling bei der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Welche Dimension die Übergabestation hat

Anne Hüncker von der Betreiber-Firma „Energie-Bauern GmbH“ aus Sielenbach im Landkreis Aichach-Friedberg war gekommen, um über den aktuellen Stand der Dinge und die durchgeführte Anhörung zu berichten. Um die Infrastruktur für das Solarfeld errichten zu können, müsse der Betreiber mit der Gemeinde einen Durchführungs- und Gestattungsvertrag abschließen, hatte Hüncker bereits vor drei Monaten angesprochen. Um die Stromleitungen zur Übergabestation für die Einspeisung in das Verteilernetz verlegen zu können, werden drei gemeindliche Grundstücke in Anspruch genommen. Die Übergabestation östlich der Pfarrer-Bobinger-Straße in Aichen wird nur drei auf vier Meter groß.

17 Behörden, so Hüncker, hätten keine Stellungnahme zur vierten Änderung des FNP „Fotovoltaik“ abgegeben. Von acht bekam man eine Antwort und geringe Anregungen. Diese wurden zur Kenntnis genommen und in die Planung eingearbeitet. Die Bundeswehr verwies auf die Kraftstoff-Fernleitung der NATO, die durch das Planungsgebiet verlegt sei. Hier müsse links und rechts ein Schutzstreifen von drei Metern freigehalten werden. Die LEW erinnerten an die 110-Kilovolt-Stromfreileitung und das Glasfaser-Kabel, beide würden im Grenzbereich des geplanten Solarparks verlaufen. Der Natur- und Landschaftsschutz möchte, dass die Baumaßnahmen möglichst wenig in die Landschaft eingreifen und pfleglich mit der Natur umgegangen werde. Die Gemeinde soll dies in Zusammenarbeit mit dem Träger des Vorhabens überprüfen. Aus der Öffentlichkeit kamen keine Äußerungen, dies zeuge von der Akzeptanz der Bürger für das Projekt, war das Resümee von Hüncker.

Ohne Gegenstimme verabschiedet

Die Anregungen zum BBP waren größtenteils identisch mit den Äußerungen zum FNP, erläuterte die Referentin. Das Ressort Naturschutz des Landratsamtes Günzburg forderte eindringlich, die notwendigen Ausgleichsflächen vor Baubeginn zu protokollieren und deren Bepflanzung festzulegen. Die Einleitung einer Bau-Leitplanung sei nicht erforderlich. Ohne Gegenstimme wurden aller vier Verträge verabschiedet.

Abschließend informierte Hüncker: FNP und BBP werden nun dem Landratsamt vorgelegt. Mit der Genehmigung durch dieses erhalten sie Rechtskraft und das Projekt Solarpark Aichen“ soll innerhalb von 18 Monaten realisierbar werden.

