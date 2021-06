Aichen

vor 48 Min.

Warum Franz Donderer aus Aichen vor 40 Jahren Biobauer wurde

Plus Mit der Ausrichtung seines landwirtschaftlichen Betriebes stand Franz Donderer aus Aichen anfangs weitgehend alleine da. Was sich inzwischen verändert hat.

Von Peter Wieser

Sein Kapital ist der Boden. Franz Donderer aus Aichen ist seit 40 Jahren Biobauer – mit dem ökologischen Landbau begann er in einer Zeit, in der dieser von so manchem belächelt wurde. 45 Hektar Ackerland, 30 Hektar Dauergrünland und sechs Hektar Weiden: das ist der Biohof Donderer in Aichen. Im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet er, warum er sich mit so großer Entschlossenheit für diesen Weg entschieden hat.

