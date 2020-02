vor 58 Min.

Aichen ist autark und verkauft Strom

Gemeinde ist durch eigenen Ökostrom von Anbieter unabhängig

Mit der Mitteilung, dass die Gemeinde Aichen mit ihren Ortsteilen Memmenhausen und Obergessertshausen so viel Ökostrom erzeuge, dass sie unabhängig von den Lech-Elektrizitätswerken (LEW) Augsburg als Stromanbieter sei, überraschte Bürgermeister Alois Kling in der Bürgerversammlung. Er berichtete, dass man somit für die Energiewende bestens vorgearbeitet hätte. Die Kommune besitze neben zahlreichen privaten Anlagen für Fotovoltaik auch zwei eigene Dachanlagen. Des Weiteren wurden zwei Fotovoltaik-Freiflächen-Anlagen genehmigt, eine davon sei seit geraumer Zeit in Betrieb.

In Memmenhausen gibt es drei private Biogas-Anlagen, die neben der Ökostrom-Erzeugung noch per Wärmeleitung zahlreiche Häuser mit Heizwasser versorgen. 2019 wurden in der Gemeinde 11,33 Millionen Kilowattstunden Solarstrom und 7,8 Millionen Kilowattstunden (kWh) Elektrizität aus Biogas-Anlagen erzeugt.

Der Gesamtverbrauch 2019 innerhalb der Kommune belief sich auf 3,5 Millionen kWh. Somit wurde fast die 5,5-fache Menge Strom erzeugt, wie die ganze Gemeinde verbraucht, was einen rentablen Nebenerwerb bedeute. (kk)

