18:30 Uhr

Akrobatik im Dienst der Literatur in Thannhausen

Völlig neu gestaltet präsentiert sich die Abteilung für Kinder- und Jugendmedien in der Stadtbücherei Thannhausen. Stefanie Joas (links) und Büchereileiterin Claudia Schramm sind auf die Neueröffnung der Bücherei und die Eventwoche bestens vorbereitet.

Im Rahmen einer Eventwoche präsentiert sich die Stadtbücherei anlässlich der Neueröffnung im frisch renovierten Historischen Rathaus. Am Dienstag geht es los. Was alles geboten ist.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Knapp zwei Jahre war die Stadtbücherei Thannhausen wegen der Sanierungsarbeiten am Historischen Rathaus ausgelagert. Jetzt kehrt sie in ihre angestammten Räume zurück und wird künftig in zwei Stockwerken des Historischen Rathauses ihren Service für Liebhaber von Büchern und Medien anbieten. Zur Neueröffnung präsentiert sich die Stadtbücherei im Rahmen einer Eventwoche mit einem attraktiven, breit gestreuten Programm für Jung und Alt.

Ein Vorlesenachmittag für Kindergarten- und Grundschulkinder eröffnet am Dienstag, 24. September, die Eventwoche der Stadtbücherei. Jeweils ab 15, 16 und 17 Uhr lesen Maria Fischer und Hildegard Schorer, wobei sie Bilder und Bildsequenzen für eine kindgemäße „Lesung“ nutzen.

Portugiesisches Schauspielpaar kommt nach Thannhausen

Am Mittwoch, 25. September, zeigt um 18 Uhr ein portugiesisches Schauspielpaar etwas ganz Außergewöhnliches. Ilja Mook und Nuno Tavares führen die Entstehung eines Buches vor, von der Idee des Schriftstellers bis zur festlichen Buchvorstellung. Sie nutzen neben dem Erzählen auch verschiedene Zirkustechniken. Artistik und Komik sind feste Elemente dieser Präsentation, bei der Wort, Klang, Bewegung, Zauberei und Geschicklichkeit sich ergänzen. Akrobatik dient der Literatur, zwei sonst eher einander fremde Bereiche finden zueinander. Büchereileiterin Claudia Schramm rät allen Interessierten, wegen des begrenzten Platzangebots sich vorab Platzkarten zu besorgen.

Einen Zeichenworkshop für Kinder und Jugendliche veranstaltet am Donnerstag, 26. September, jeweils um 15, 16 und 17 Uhr die Illustratorin Steffi Abt-Seitzer. Hier geht es darum, auf Postkarten und Lesezeichen Monster zu porträtieren beziehungsweise das Abbilden eines emotionalen Gesichtsausdrucks zu üben.

Lesung im Historischen Rathaus in Thannhausen

Den Abschluss der Woche setzt eine neue Folge aus der Reihe „Literatur im historischen Rathaus“. Seit vielen Jahren schon gibt es diese Form der Literaturpräsentation, die im Historischen Rathaus von Thannhausen ihre Geburtsstunde hatte und inzwischen auch in Krumbach oder auf der Dilldapper-Bühne in Ichenhausen geschätzt wird. Bei ihrer aktuellen Lesung greifen Eva Gantner, Herbert Kramer und Dr. Heinrich Lindenmayr auf die Komödie „Vier Stern Stunden“ von Daniel Glattauer zurück. Das Stück handelt vom missglückten Auftritt eines berühmten Schriftstellers in einem Kulturhotel, der von allerlei Partner- und Beziehungsproblemen sowie unerwarteten Lösungen derselben begleitet wird.

Die Eventwoche wurde ermöglicht durch die finanzielle Unterstützung der Raiffeisenbank Thannhausen. Zur Neueröffnung der Stadtbücherei gibt es allerhand Neuheiten: einen überarbeiteten Bestand an Reiseliteratur, Mangas, Graphic Novels und viele Überraschungen in allen Bereichen. Die Stadtbücherei ist in der Eventwoche vom Dienstag, 24. bis zum Freitag, 27. September, von 14.30 bis 18.30 Uhr geöffnet. Danach gelten wieder die bisherigen Öffnungszeiten: Dienstag und Freitag jeweils von 14.30 bis 18.30 Uhr.