05:00 Uhr

Akrobatik und Humor mit Perry und Co. im Stadtsaal

Welche Höhepunkte es bald bei Perrys Wintervarieté im Stadtsaal gibt. Karten ab Montag im Vorverkauf.

Von Peter Bauer

„Ja, das Jahr 2020 ist für mich in der Tat ein besonderes Jubiläumsjahr“, sagt Zauberer und Bauchredner Perry Paul. Seine „Mauskatze“ Amadeus nahm dann vor 20 Jahren, im Jahr 2000, ihre heute bekannte und so beliebte Gestalt an. Auftritte mit Amadeus – sie sind Perry Pauls Markenzeichen. Am Montag, 6. Januar und Dienstag, 7. Januar haben die beiden ein besonderes Krumbacher „Heimspiel“. Perry Paul tritt an beiden Tagen beim Wintervarieté im Stadtsaal auf. Perry hat für die beiden Vorstellungen eine Reihe hochkarätiger Künstler und Akrobaten eingeladen. „Echte Spezialdarbietungen aus der Welt des Varietés“, wie Perry Paul verspricht. Nach dem Motto „Humor ist Trumpf“ verspricht Perry auch jede Mange „spaßige Showteile“. Damit wolle man natürlich auch für die Kinder im Publikum besondere Attraktionen bieten. Karten im Vorverkauf gibt es ab kommenden Montag, 4. November, ab 14.30 Uhr bei Finanzdienstleistungen Smetana in der Krumbacher Hans-Lingl-Straße 1, Telefon 08282/828571.

Perry und Amadeus: Beide sind seit Langem ein unzertrennliches Bühnenpaar. Doch Perry erinnert sich, dass die Anfänge mit Amadeus durchaus gar nicht so einfach waren. „1999 habe ich die Figur konzipiert“, erklärt er. „Aber sie hat zunächst beim Publikum nicht gezündet.“ Die Stimme sei damals noch tiefer angesetzt gewesen, Amadeus sei „unfreundlich und mitunter nörgelnd“ gewesen. Das Publikum habe zunächst eher zurückhaltend reagiert. Bauchredner Perry hat im Lauf des Jahres 2000 den Charakter von Amadeus verändert. Seitdem ist er ein „naives, sympathisches Kerlchen“, der seit vielen Jahren das Publikum begeistert.

Er wuchs in Langenhaslach auf

Perry, Jahrgang 1953, wuchs in Langenhaslach auf. Die Begeisterung für die Zauberei hat ihn ein Leben lang begleitet. Der studierte Grund- und Hauptschullehrer arbeitet seit 1982 professionell als Künstler und kann hier bald sein 40-jähriges Jubiläum feiern. Bei seinen Auftritten ist er (unter anderem bei Kreuzfahrten wie zuletzt im Bereich von Neuseeland) auf der ganzen Welt unterwegs. Doch die Bindung zu seiner Heimat Krumbach ist stets eine besondere gewesen. Seit 2018 findet jährlich im Krumbacher Stadtsaal ein von ihm und seiner Frau Eve organisiertes Wintervarieté statt, bei dem Künstler der Spitzenklasse zu Gast sind.

Diesmal ist es unter anderem ein Künstler mit dem ungewöhnlichen Namen Hausmeister Stanke, der auf der Bühne die Tücken des Hausmeisteralltags humorvoll inszeniert – inklusive artistischer Höchstleistungen beim Teppichausklopfen.

Ein wahrer Nervenkitzel sind die Balanceakte von Cecilia, Dirk Scheffel verbindet, so Perry, „Witz und Musik auf höchstem Niveau“. Und der Zauberer Doc Schredder erweise sich als ein wahrer Meister der „magischen Papierkunst“. Schließlich werde Dolly’s Companie auf eine besondere Weise die Puppen tanzen lassen, verspricht Perry. Demnächst werden Perry und Eve wieder auf einem Kreuzfahrtschiff auftreten. Es ist ein ganz besonderes Kreuzfahrtschiff: das Traumschiff Amadea, unterwegs entlang der amerikanischen Ostküste. Mit an Bord: "Kapitän" Florian Silbereisen. Vor einigen Wochen haben Perry und Eve in Mindelheim mit dem Magischen Zirkel den Vorentscheid für die Deutsche Meisterschaft der Zauberkunst organisiert. Jetzt konzentrieren sich die beiden auf den Krumbacher Stadtsaal und ihr Wintervarieté. Und Perry verspricht: Es wird magisch und akrobatisch im Stadtsaal!

Wintervarieté im Stadtsaal, Zwei Vorstellungen am Montag, 6. Januar und Dienstag, 7. Januar, ab 19 Uhr. Einlass ab 18 Uhr. Karten bei Finanzdienstleistungen Smetana, Krumbach, Hans-Lingl-Straße 18, 08282/828571.

Themen folgen