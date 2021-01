vor 53 Min.

Aktion: Süßigkeiten für Obdachlose

Spenden für Bedürftige können in Münsterhausen abgegeben werden

Eine ganz besondere Freude für Obdachlose und bedürftige Menschen sind Süßigkeiten, die von den Wärmestuben Augsburg und Günzburg an sie ausgegeben werden, teilt Alexandra Hager aus Münsterhausen mit. Aus diesem Grund sammeln sie und Herta Schreiegg – ebenfalls aus Münsterhausen – Schokolade (auch Schoko-Nikoläuse), Kekse, Lebkuchen und sonstige süße Leckereien, die vielleicht noch von den Weihnachtsfeiertagen übrig geblieben sind – jetzt sei der geeignete Zeitpunkt, sich von den Weihnachtskalorien zu trennen und gleichzeitig eine gute Tat zu tun.. Gerne geben die beiden auch andere Lebensmittelspenden, wie haltbare Lebensmittel und Tee, weiter, heißt es in der Mitteilung. Die Spenden können bei Motorgeräte Schreiegg in Münsterhausen (Öffnungszeiten 11 bis 12 Uhr) oder bei Alexandra Hager in der Steigstraße 34 in Münsterhausen abgegeben werden. Die Gaben können auch direkt bei den Wärmestuben abgegeben werden, berichtet Hager. Das nächste Mal fahren die beiden Organisatorinnen ihren eigenen Angaben zufolge Ende Januar nach Augsburg. (zg)

Weitere Informationen im Internet unter www.skm-augsburg.de.

