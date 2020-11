vor 33 Min.

Aktion für arme Menschen: Ursberger Mutterhaus erstrahlt in bunten Farben

In bunten Farben wird das Ursberger Mutterhaus am kommenden Samstag angestrahlt. Ziel ist es, an Menschen in Not zu erinnern.

Am Samstag beleuchtet das Dominikus-Ringeisen-Werk das Mutterhaus mit einer Lichtinstallation. Dies ist Teil einer bundesweiten Aktion, bei der auch gespendet werden kann.

Es soll ein strahlkräftiges Zeichen der Hoffnung sein für Menschen in Not bei uns und weltweit, heißt es in der Mitteilung des Ursberger Dominikus-Ringeisen-Werk. Die jährliche Solidaritätsaktion „Eine Million Sterne“ von Caritas international illuminiert bundesweit öffentliche Plätze mit Kerzen, um sie in aufsehenerregende Lichtermeere zu verwandeln. Der diesjährige bundesweite Aktionstag findet am Samstag, 14. November statt. Die St. Josefskongregation und das Dominikus-Ringeisen-Werk beteiligen sich ebenfalls daran.

"Eine Million Sterne": Auch das DRW in Ursberg nimmt an Aktion teil

Während vor zwei Jahren der Klosterhof in Ursberg mit hunderten Kerzen erleuchtet wurde, soll es in diesem Jahr von 18.15 bis 20.15 Uhr eine Lichtinstallation geben, die die Fassade des Mutterhauses anstrahlt. Initiatorin Schwester M. Katharina Wildenauer CSJ möchte damit vor allem in der Corona-Zeit ein Zeichen setzen. „Leider können wir in diesem Jahr keine große Kerzenaktion durchführen und viele Menschen einladen. Aber es bleibt unser Anliegen, an Menschen in Not zu erinnern“, sagt sie. Viele Menschen lebten ohnehin in prekären Verhältnissen, so Wildenauer. Die Krise wirke dabei wie ein Verstärker. Und: Die Pandemie bringe zudem hierzulande nicht wenige Menschen in existenzielle Bedrängnis. „Die Lichtinstallation soll aufmerksam machen und uns daran erinnern.“

Wer Menschen in Not unterstützen möchte, kann mit einer Spende in eine bereitstehende Spendenbox an der Ringeisen-Stele im Klosterhof helfen, teilt das Dominikus-Ringeisen-Werk mit. Die Aktion samt Beleuchtung des Mutterhauses findet den Organisatoren zufolge nur bei guter Witterung statt. (pm)

