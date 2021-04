Aktive Krumbacher Bienenhalter

Trotz Pandemie konnten die Imker wieder fürs Probeimkern begeistern

Wie bei den Bienen gibt es beim Imkerverein Krumbach keinen Stillstand, auch nicht in der Corona-Pandemie. Im Herbst 2020 wurde die Vorstandschaft mit Hans Biberacher als Vorsitzendem und Christian Maushart als 2. Vorsitzenden wieder auf vier Jahre gewählt. Manfred Roidl ist Kassierer und Susanne Maushart Schriftführerin des Vereins. Verstärkt wird der Vorstand durch zehn Beisitzer. Die Versammlung beschloss neben den üblichen Regularien eine Satzungsänderung mit der Einführung einer Ehrenamtspauschale. Im März dieses Jahres erfolgte aufgrund der Andauer der Pandemie eine Abstimmung durch die derzeit 130 Vereinsmitglieder zum Bericht des Vorstandes und der Kassenprüfung im schriftlichen Verfahren.

Der Verein plant noch in diesem Jahr eine Erweiterung des Lehrbienenstandes nach Westen im Kreislehrgarten. Er soll als Schleuderraum eingerichtet werden. Der Kreislehrgarten ist ganzjährig geöffnet und wird von Besuchern sehr gut angenommen.

Wie in den vergangenen Jahren bietet der Verein auch heuer wieder eine Ausbildung für Probeimker an. Ein digitaler Informations- und Einleitungskurs durch den Fachberater für Bienenzucht in Schwaben, Johann Fischer, hat bereits stattgefun-den. Die vielen Anmeldungen zum „Imkern auf Probe“ zeigen das große Interesse für dieses spannende und naturverbundene Hobby.

Verschiedene Lehrgänge und Infoveranstaltungen zur Bienenhaltung sind geplant. Zu dem wieder stattfindenden Honigfest in Bayern sind alle Imker eingeladen, Honige zur Prämierung einzureichen. Mehrmals wurde der Imkerverein Krumbach mit den meisten prämierten Honigen ausgezeichnet.