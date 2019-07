00:33 Uhr

Alba Julia: Spenden noch am Samstag möglich

Am Sonntag geht es los

Der Hilfstransport des Freundeskreis Zusam Stauden für das Kloster von Schwester Maria im rumänischen Alba Julia startet mit zwei Lastzügen und einem Kombi mit den Hilfskräften am Sonntag, 21. Juli, um 14 Uhr vor der Taferne in Ziemetshausen. Zuvor erhalten Fahrer und Helfer von Pfarrer Albert Mahl aus Breitbrunn am Ammersee den Reisesegen. Freunde und Gönner des Freundeskreises sind dazu eingeladen.

Die Organisatoren des Hilfstransports werden aus Kostengründen nur mit zwei Transportfahrzeugen in das Kloster in Siebenbürgen fahren. Nach dem ersten Laden besteht noch freie Transportkapazität. Wie Anton Böck, Vorsitzender des Freundeskreises, mitteilt, werden noch Windeln (auch angebrochene Packungen) und Hygieneartikel (nur geschlossene Packungen) für Erwachsene im Alten- und Pflegeheim von Sr. Maria angenommen. Für die Schulkinder aller Schultypen werden dringend Schulhefte (A5 und A4, kariert und liniert) gebraucht. Auch sehr gut erhaltene Kleidung kann noch abgegeben werden. Die gespendeten Artikel sollten für den Transport in feste Kartons (vorwiegend Bananenkartons) verpackt und der Inhalt außen angeschrieben sein. Bitte keine Anlieferung von Bettwäsche, Matratzen, Möbeln, Schuhen und Geschirr. Anlieferung ist nochmals am Samstag, 20. Juli, von 9 bis 12 Uhr im Hof der Firma Karl Miller in der Vogelburgstraße 17 in Ziemetshausen möglich. Geldspenden, vorrangig zur Begleichung der Lehrergehälter und des Kindergartenpersonals, können auf das Konto der Raiffeisenbank Krumbach, IBAN: DE92 7206 9132 0007 1477 59. BIC: GENODEF1KRR, eingezahlt werden. (vop)

