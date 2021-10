Aletshausens Feuerwehren werden mit „sehr gut“ bewertet

Plus Bürgermeister Georg Duscher berichtet von der Begutachtung der Wehren aus Aletshausen, Haupeltshofen und Winzerdurch den Kreis-Feuerwehrverband Günzburg.

"Mich erfüllt es schon mit etwas Stolz, dass unsere Feuerwehren aus Aletshausen, Haupeltshofen und Winzer auf dem neuesten Ausbildungs- und Ausrüstungsstand sind", betonte Bürgermeister Duscher bei der jüngsten Sitzung der Gemeinderäte im Schützenheim des Bürgerhauses, bevor er den Inspektionsbericht des Kreis-Feuerwehrverbandes detailliert vortrug. Zudem sei es erfreulich, dass die Floriansjünger aus den drei Orten so harmonisch zusammenarbeiten, sagte der Bürgermeister.