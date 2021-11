Einbrecher stiehlt Schmuck aus Aletshauser Einfamilienhaus

Bislang unbekannter Täter hebelt Terrassentüre auf und durchsucht Zimmer.

Die Urlaubsabwesenheit der Hauseigentümerin nutzte ein bislang unbekannter Täter und brach in ein Einfamilienhaus im Aletshauser Tannenweg ein. Die Geschädigte verließ am Samstag, 30. Oktober, ihr Haus und stellte bei ihrer Rückkehr am vergangenen Sonntag fest, dass die Terrassentüre aufgehebelt war. Der Einbrecher durchsuchte alle Zimmer des Hauses und entwendete Schmuck. Der Schaden liegt laut Bericht der Polizei im mittleren vierstelligen Bereich. Hinweise an die Polizeiinspektion Krumbach unter Tel. 08282/905-0. (AZ)