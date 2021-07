Fritz Morhard aus Aletshausen: 70 Jahre Einsatz für die Blasmusik

Plus Eine Ehrung, die es beim Allgäu-Schwäbischen Musikbund noch nicht gab. Was der 85-jährige Fritz Morhard für den ASM und die Blasmusik geleistet hat.

85 Jahre ist Fritz Morhard aus Aletshausen alt. Und es ist der größte Teil seines Lebens, 70 Jahre, den er der Blasmusik gewidmet hat. So gab es jetzt eine für den Allgäu-Schwäbischen Musikbund einmalige Ehrung und Einblicke in ein Musikerleben, das seinesgleichen sucht.