Im Corona-Jahr hat der SV Aletshausen viel investiert

Es hat sich viel getan im vergangenen Jahr beim SV Aletshausen: Zwar konnten wegen der Corona-Pandemie keine Veranstaltungen im Vereinsheim stattfinden, berichtete Vorsitzender Martin Bertele bei der Generalversammlung. Doch mit der Erneuerung der Heizung und dem Sportplatzneubau tätigte der Sportverein im Jahr 2020 große Investitionen.