Aletshausen

14:30 Uhr

Unbekannter kauft Prepaidkarten mit Kreditkarte eines Aletshausers

In Aletshausen wendet sich jemand an die Polizei, weil der Täter etwas in Österreich bestellt haben soll - mit den Kartendaten des Opfers.

Ein Unbekannter hat wohl die Kreditkartendaten eines Mannes aus Aletshausen genutzt, um im Internet mehrere Prepaidkarten aus Österreich zu kaufen. Der Schaden beträgt laut Polizei ungefähr 80 Euro. Aletshauser bemerkt, dass Unbekannter mit seiner Kreditkarte einkauft Der Besitzer der Kreditkarte hat Anzeige bei der Polizei erstattet. Die ermittelt nun, wie der Täter an die Kreditkartendaten gekommen ist.

