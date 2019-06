07:00 Uhr

Aletshausen ergänzt Ausrüstung seiner Wehren

System-Trenner, Schutzanzüge und neue Technik wurden genehmigt.

Von Karl Kleiber

Die Beschaffung und Ergänzung der Feuerwehr-Ausrüstungen ist Sache der jeweiligen Gemeinde. Da sich die Anforderungen an die Wehren stets geändert und erweitert werden, haben die Kommandanten aus Aletshausen, Haupeltshofen und Winzer Anträge zur Neubeschaffung gestellt, sagte Bürgermeister Georg Duscher bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. In der neusten Trinkwasser-Verordnung wird gefordert, dass bei einer Wasserentnahme aus einem Hydranten ein System-Trenner dazwischen geschaltet wird. Dieser verhindert das Zurücklaufen von entnommenem Wasser oder das Eindringen von Fremdwasser in das Leitungssystem, was zu Verunreinigungen des Trinkwassers führen könnte.

Bei allen Wehren sind etliche Schutzanzüge „Bayern 2000“ veraltet und zerschlissen und müssen ausgemustert werden. Für Aletshausen sollen fünf, für Winzer vier bis fünf und Haupeltshofen drei bis vier angeschafft werden. Da ein neuer Anzug gut 580 Euro ohne Mehrwertsteuer kostet, kommt diese Anschaffung auf knapp 10000 Euro. Man kam überein, dass die System-Trenner für die drei Gemeinde-Wehren sowie die Schutzanzüge über die VG Krumbach beschafft werden sollen, da eine Sammelbestellung wesentlich billiger kommen werde.

Monitor für den Wasserwerfer

Nachträglich wollte Bürgermeister Duscher in Absprache mit Kommandanten Stefan Miller den rund 3500 Euro teuren Einbau eines Monitors für den Wasserwerfer am bereits bestellten neuen Löschfahrzeug für die Aletshauser Wehr genehmigt haben. Dieser werde auf dem Dach des Fahrzeuges montiert und könne vom Maschinisten gesteuert werden. Dieser könne so die Löschtätigkeit des Wasserwerfers überwachen. Gemeinderat Josef Maisch war der Meinung, dies sei nicht nötig. Duscher war dagegen der Meinung: „Wenn schon ein neues Fahrzeug, dann mit aller Technik“. So sahen es auch neun der Ratskollegen, zwei waren dagegen. Da die Feuerwehren zwingend ihren eigenen Strom mitführen müssen, seien die 3000 bis 4000 Euro teuren Anschaffungen von Notstromaggregaten notwendig. Diese werden bei Hochwasser oder Stromausfall gebraucht. Zuerst müsse die Abwasser-Entsorgung wieder in Betrieb genommen werden, dann erst die Trinkwasser-Versorgung, sagte der Bürgermeister. Notfallpläne würden von den LEW erstellt, diese machen auch die Vorschläge, wie die Ausrüstung beschaffen sein soll, war eine weitere Information.

Des Weiteren brauche man eine Rettungs-Motorsäge mit Wechselkette. Für eine solche liege bereits ein Angebot vor. Dazu sei aber auch die vorgeschriebene Schutzausrüstung nötig. Beides wurde mit 12:0 befürwortet.

Bürgerversammlungen:

Bemängelt wurde, dass der Radweg von Niederraunau nach Haupeltshofen öfters auch von Pkw befahren wird. Duscher meinte, es sei bereits ein Schild „Nur für Anlieger frei“ angebracht. In Winzer soll die Straßenbeleuchtung erweitert und beschädigte Randsteine ausgetauscht werden.

Duscher schlug vor, bei einem Ortstermin die ganze Sache anzuschauen und vor Ort zu entscheiden, was gemacht werden könne. Auch das Internet sei öfters gestört. Duscher: Man habe dies dem Anbieter schon mehrmals mitgeteilt. In Haupeltshofen waren die Bahnübergänge ein Hauptthema. Bevor man darüber berate, will der Bürgermeister zuerst von der Bahn AG eine schriftliche Erklärung, was sie plane. Dann könne man reagieren. Zudem wurde das verspätete Schneeräumen in einigen Straßen bemängelt. Hier werde man ein Schild „eingeschränkter Winterdienst“ anbringen lassen.

