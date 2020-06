Aletshausen hält die „schwarze Null“ - und investiert

Plus Steuern und Hebesätze bleiben erneut unverändert. Wie der Gemeinderat den gemeindlichen Etat mit gut drei Millionen Euro ausgleicht. Gemeinde investiert viel.

Bei der ersten Sitzung des neuen Aletshauser Gemeinderates verabschiedeten die Räte einen soliden und ausgeglichenen Haushalt für 2020 mit einem Gesamtvolumen von mehr als drei Millionen Euro. Das sind rund 84000 Euro weniger, wie 2019. Er umfasst im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben knapp 2,241 Millionen Euro. Das ist eine Mehrung von 22000 Euro gegenüber 2019. Auf den Vermögens-Haushalt entfallen 828300 Euro, gegenüber den 934800 Euro in 2019. Das Erfreulichste ist: Die Gemeinde kann die „Schwarze Null“ auch 2020 halten und die Hebesätze für Realsteuern unverändert lassen. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen. Zur Finanzierung der Investition müssen den Rücklagen heuer 294600 Euro entnommen werden, gegenüber 78500 Euro im letzten Jahr.

Die Räte waren für die Beratung des Haushalts gut vorbereitet, da sie das dicke Zahlenwerk samt Einzelplänen bereits im Vorfeld erhalten hatten. Die Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Krumbach, Barbara Fetschele, erläuterte besonders für die neuen Ratsmitglieder die Grundzüge des Haushaltsrechts und ging dann den Etat Punkt für Punkt durch.

Wofür Aletshausen Geld ausgibt

Da die Wirtschaftslage recht angespannt sei, kalkulierte sie allgemein mit weniger Steuereinnahmen. Als wichtigste Posten im Verwaltungshaushalt nannte Fetschele den staatlichen Anteil an der Einkommensteuer mit 600000 Euro. Das seien knapp 100000 Euro weniger, als 2019. An Gewerbesteuer werden 250000 Euro (-100000 Euro) erwartet, Schlüsselzuweisungen 323800 Euro (+33000), staatliche Förderung Kindergarten 207000 Euro (+ 77000), staatliche Kiga-Förderung für Gastkinder aus Waltenhausen 243000 Euro, Kanal- und Wasser-Gebühren 138600 Euro, pauschale Investitionszuweisung des Staates 126500 Euro, Grundsteuer A und B 123100 Euro. Den Notwasser-Verbund mit Krumbach förderte das Wasser-Wirtschaftsamt mit gut 123000 Euro. An Konzessionsabgabe erhält man von den Stromerzeugern 26400 Euro.

Für die 2019 getätigte Erweiterung des Kindergartens habe man 2020 den Rest-Zuschuss von 27000 Euro bekommen. 49000 Euro Zuschuss kamen für den Kauf eines Feuerwehrfahrzeuges in 2019. 85450 Euro erhofft sich die Gemeinde an allgemeinen Beiträgen. Als Einkommensteuer-Ersatz wurden 45000 Euro angesetzt. Alle anderen Einnahmen bleiben so gut wie unverändert.

Kindergarten in Aletshausen wird immer teurer

Der Betrieb des voll ausgelasteten Kindergartens samt Krippe wird für die Gemeinde immer teurer: Die Gesamtausgaben steigen um 162100 auf 614600 Euro, wobei die 548600 Euro Personalkosten der größte Posten sei. Allein die Reinigung der Kita und der Außengruppe betragen 26000 Euro. Die Benutzungsgebühren der Eltern wurden mit 8000 Euro beziffert. An Zuweisungen des Staates und der Gemeinden, die Gastkinder schicken, sind 243000 Euro angesetzt. Als Eingliederungshilfe für drei Kinder schießt der Bezirk 22000 Euro zu. 1000 Euro bekam man an Spenden. Trotzdem ist mit einem Fehlbetrag für 2020 von rund 133000 Euro zu rechnen, den die Gemeinde zu tragen hat. Die übrigen Personalausgaben der Gemeinde bezifferte die Kämmerin mit 95000 Euro. Auch ihre Schüler kosten die Gemeinde einen Batzen: Für 43 Kinder der Grundschule Niederraunau sind 50000 Euro zu bezahlen. Der Beitrag für 18 Besucher der Mittelschule Krumbach beläuft sich auf 35000 Euro.

Weitere erhebliche Ausgaben sind: Kreisumlage gut 570600 Euro und Umlage an die VG 158200 Euro (+30000), Unterhalt Kanäle 119400 Euro (davon Kanalbefahrung 50000 Euro), Gewerbesteuer-Umlage 57500 Euro und Unterhalt Wasserversorgungen 86700 Euro. Für den Bau von Feldwegen sind 100000 Euro eingeplant.

Dem Vermögenshaushalt können 76400 Euro zugeführt werden, das sind gut 141700 Euro weniger als 2019. Um alle Investitionen finanzieren zu können, müssen den Rücklagen 294600 Euro entnommen werden, die sich Ende 2020 voraussichtlich auf 1,86 Millionen Euro belaufen werden.

Aletshausen gibt viel Geld für Baugebiete aus

Im Vermögenshaushalt sind an wichtigen Investitionen vorgesehen: Erwerb von Bauplätzen 500000 Euro, Sanierung Mittelschule Krumbach 100000 Euro, Erschließung „Tobel“ Gaismarkt 76000 Euro, Umrüstung der Straßenbeleuchtung 45900 Euro. Investitionsanteil VG-Bauhof 49400 Euro sowie Absauganlagen und Ausrüstung für drei Feuerwehren 47000 Euro. Trotz all dieser Maßnahmen schreibt die Gemeinde weiterhin eine schwarze Null, erwähnte die Kämmerin nicht ohne Stolz.

In der Beurteilung des Etats erwähnte Bürgermeister Duscher, dass man mit dem Ergebnis zufrieden sein kann. Es ist ausgeglichen und finanzierbar. Die sparsame Haushaltsführung der letzten Jahre mache sich nun in Zeiten der geringer werdenden Einnahmen bezahlt. Anschließend wurden ohne weitere Diskussion Haushaltssatzung und Etat, vorbehaltlich der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, einstimmig verabschiedet.