Aletshausen hat für dieses Jahr viel vorgesehen

In allen Feuerwehrhäusern müssen Abgas-Absauganlagen eingebaut werden

In der Gemeinderatssitzung Aletshausen stand die Vorberatung des Haushaltsplanes 2020 an. Bürgermeister Georg Duscher trug die aktuell bekannten Projekte vor und nannte die recht kostspielige Kamerabefahrung aller Abwasserkanäle im Gemeindebereich.

Des Weiteren müssen in allen Gerätehäusern der drei Feuerwehren Abgas-Absauganlage eingebaut werden. Dies sei versicherungstechnisch ein Muss und ist zwingend vorgeschrieben. Für Aletshausen kostet die Anlage laut Angebot 12700 Euro, für Winzer 6700 Euro und für Haupeltshofen 8200 Euro. Da man auf ein weiteres Angebot gewartet habe, wurde der Beschluss auf die nächste Sitzung vertagt.

Bei der Mariengrotte in Aletshausen sind alle in 2020 von einem Privatmann gepflanzten Bäume trotz intensiver Pflege und Wasserversorgung eingegangen. Wie Duscher erklärte, habe er bereits die Gärtnerei Scheel aus Burtenbach mit einer Ersatz-Pflanzung beauftragt. Es sollen fünf Bäume und viele Sträucher gepflanzt werden. Beim Regenüberlauf-Becken in Grottennähe soll der Damm mit sechzig Pflanzen bestückt werden, die rund 3000 Euro kosten werden.

In diesem Zusammenhang mahnte Gemeinderat Martin Veitleder an, dass die Kapelle in Winzer wieder eine Baum-Bepflanzung erhalten solle. In Aletshausen ist ein umgestürzter Baum zu ersetzen. Damit die Aktionen kostengünstig werden, soll in einem Aufwasch gepflanzt werden. Bei der Abstimmung gab es keine Gegenstimmen.

Duscher kündigte noch an, dass bei der Haushaltsberatung noch intensiv geredet werden müsse, wie die gemeindliche Wasserversorgung auf einen leistungsfähigeren Stand gebracht werden könne. Zudem sollen sich die Räte überlegen, wo und was noch gemacht und in den Haushaltsplan aufgenommen werden solle. (kk)

