Alfons Schier ist bei der AWO weiter die „Krumbacher Stimme“

Wie Alfons Schier die Arbeiterwohlfahrt über Jahrzehnte geprägt hat und was sich an der Spitze des Präsidiums verändert hat.

Die Corona-Krise hat das Vereinsleben auch bei der Arbeiterwohlfahrt ( AWO) Schwaben schwer durcheinandergebracht. Erstmals in der fast 100-jährigen Vereinsgeschichte fand eine schriftliche Bezirkskonferenz mit Neuwahlen statt. Der Krumbacher Alfons Schier wurde wieder ins Präsidium gewählt. Schier, Jahrgang 1937, hat die AWO über Jahrzehnte hinweg geprägt und bleibt im Präsidium die „Krumbacher Stimme“.

Satte 94 Prozent der Stimmberechtigten beteiligten sich, laut Mitteilung der AWO, an der rechtssicher begleiteten Briefwahl und legten Alfons Schier wieder als Mitglied des Präsidiums fest, wenn auch nicht mehr als Vize-Vorsitzenden. Diese Funktion hielt er seit 2007 inne. Schier (er ist 1937 in Nordböhmen geboren) zog erstmals vor rund 35 Jahren in den Bezirksvorstand ein. Zum stellvertretenden Bezirksvorsitzenden gewählt wurde er im Jahr 2000.

Seit fast vier Jahrzehnten an der Spitze der Krumbacher Kreis-AWO

Der ehemalige Stadt- und Kreisrat steht außerdem seit beinahe vier Jahrzehnten an der Spitze der Krumbacher Kreis-AWO und hat für seine sozialen Verdienste reichlich „Lorbeeren geerntet“, etwa die Goldene Bürgermedaille der Stadt Krumbach, das Bundesverdienstkreuz und die Goldene Verdienstspanne der AWO Schwaben. „Durch sein Wissen und seine Erfahrung hat er bei uns viele Weichen gestellt und Wege eröffnet. Alfons ist ein guter Freund. Wir freuen uns, dass er weiterhin in unserem Gremium mitarbeitet“, sagen seine AWO-Schwaben-Kollegen.

Zur Präsidiumsvorsitzenden wurde Brigitte Protschka (Kaufbeuren-Ostallgäu) gewählt. Damit steht erstmals eine Frau – die übrigens auch stellvertretende AWO-Landesvorsitzende ist – an der Spitze der AWO Schwaben. Sie löst Dr. Heinz Münzenrieder (Augsburg-Stadt) ab, der nach 35 Jahren Amtszeit auf eigenen Wunsch zurücktrat und nun von den Delegierten zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde.

Auf welchen "Beinen" die Arbeiterwohlfahrt steht

Seine Bilanz nach mehr als drei Jahrzehnten: „Ich bin ganz zufrieden, was wir zusammen erreichen konnten. Wir stehen solide auf zwei Beinen: den rund 3000 Hauptamtlichen und den ebenso vielen Ehrenamtlichen.“

Protschka stehen außerdem mit Petra Fischer (Augsburg-Land), Paulus Gruber (Dillingen) sowie Horst Winter (Neuburg/Donau) drei Stellvertreter zur Seite. Die neue Vorsitzende hat die Zukunft des eigenen Verbandes fest im Blick. Die Freude am Ehrenamt müsse wieder befeuert werden, wobei Ehrenamt aber auch vereinbar mit Beruf und Familie sein müsse, sagt sie. Die AWO Schwaben ist zudem mit 24 Seniorenheimen, über 40 Kinderbetreuungseinrichtungen, zwei Suchtkliniken, einem großen Zentrum für junge Menschen mit Behinderungen und diversen Beratungsstellen gut aufgestellt.

Dazu Protschka: „Wir werden uns wappnen müssen, um unsere Zukunft auch wirtschaftlich zu sichern. Miteinander müssen zudem neue Wege gefunden werden, um dem in allen Bereichen bestehenden Personalmangel entgegenzuwirken. Und unsere Einrichtungen sind mit Blick in die Zukunft bereits jetzt so auszustatten, dass wir mit Krisen wie Corona, dem Klimawandel und der Personalnot so zurechtkommen, dass die hervorragende Betreuungsqualität erhalten bleibt.“ (zg)

