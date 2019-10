Alfred Hennings, Krumbach und "100 Jahre"

Plus 1919 wurde der Künstler und Grafiker Alfred Hennings geboren. In einer großen Ausstellung wird sein Lebenswerk gewürdigt. Sein Leben ist ein Spiegelbild der Wendungen der Zeitgeschichte.

Jazzmusik zum Auftakt des Abends im Heimatmuseum. Man darf annehmen, dass Alfred Hennings eine solche Ouvertüre sehr genossen hätte. Und vermutlich hätte er dann zur späten Stunde über seine Jugend in seiner Heimatstadt Magdeburg erzählt. Von seiner Begeisterung für Jazz, davon dass er immer wieder mit anderen jungen Jazzmusikern zusammenkam, selbst Schlagzeug spielte. Heimlich. Denn in den späten 30er-Jahren war dies in der Nazizeit schlichtweg gefährlich. Hennings besuchte immer wieder den jüdischen Musikalienhändler Silbermann, fragte nach Jazzplatten von Duke Ellington oder Louis Armstrong. Silbermann war zunächst misstrauisch. Doch als Hennings schließlich ein drittes Mal vorbei kam, reichte ihm Silbermann dann doch eine Louis-Armstrong-Platte über den Ladentisch. Während der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 verwüsteten Schlägertrupps der Nazis Silbermanns Geschäft. „Sie haben sein Klavier aus dem ersten Stock geworfen“, erinnert sich Hennings später. „Ich weiß nicht, was mit Silbermann passiert ist, ich habe ihn nie wieder gesehen.“

Was sollte da alles noch kommen. Hennings ist sechs Jahre Soldat, viele Jahre im Südabschnitt der Ostfront. Erst 1949 kehrt er aus der sowjetischen Gefangenschaft in seine Heimat Magdeburg zurück – die inzwischen hinter dem „Eisernen Vorhang“ liegt. Hennings entschließt sich zur Flucht in den Westen, eine wahre Odyssee sollte ihn schließlich nach Krumbach führen. Er wird als Designer (unter anderem für die Melitta-Werke), als Künstler und Kunstlehrer Maßstäbe setzen. Sein Leben ist ein Spiegelbild der Windungen und Wendungen des 20. Jahrhunderts und das hat seine Kunst maßgeblich geprägt.

Alfred Hennings im Jahr 2011. Bild: Peter Bauer

Man sieht es deutlich bei Werken wie „Die Frage der Gottesanbeterin“ oder „Ich bin im Bilde“, die jetzt in einer großen Ausstellung im Mittelschwäbischen Heimatmuseum zu sehen sind. Hennings (1919 bis 2014) wäre am 25. Oktober 100 Jahre alt geworden. Anlässlich dieses besonderen Datums zeigt das Heimatmuseum rund 120 seiner Arbeiten (fast alle Leihgaben) in einer Ausstellung, die von Dr. Heinrich Lindenmayr in Abstimmung mit der Familie Hennings zusammengestellt wurde.

Ölgemälde, Aquarelle, Holzschnitte, Zeichnungen, Collagen, Druck- und Werbegrafiken. Allein schon bei einem flüchtigen Blick ahnt der Betrachter die geradezu fulminante Wucht dieses künstlerischen Schaffens.

Es gibt bekanntermaßen eine Neigung bei Künstlern, sich vom Alltagsleben regelrecht abzuwenden. Hennings war alles andere als ein lebensabgewandter Mensch. Optimistisch, gesellig, freundlich: So schildern ihn an diesem Abend im Heimatmuseum viele, die ihn persönlich gekannt haben. Bürgermeister Hubert Fischer erinnert sich an seine Kindheit und an so manche Fahrt mit dem Alpenverein in die Berge, bei denen auch der begeisterte Bergsteiger Alfred Hennings dabei war.

Alfred Hennings im Spiegel seines Werkes „Im Bilde“ (1993). Das Foto entstand 2009 in seinem Atelier. Bild: Peter Bauer

„Er war ein unerschütterlicher Optimist“, sagt sein Sohn Joris, der in seiner Ansprache Einblicke in das Leben seines Vaters gibt. Und er habe gewusst, dass er viel Glück in seinem Leben gehabt habe. Ein besonderes Glück seines Lebens – das ist die Begegnung mit seiner späteren Frau Margareta, die er bei einem Schützenfest in Minden/Nordrhein-Westfalen kennenlernt und 1951 heiratet. Bis heute geradezu legendär ist die Tanzleidenschaft der beiden, wohl auch eine Art „Gesamtkunstwerk“. Nie zu resignieren, immer wieder Neues zu wagen: Hennigs, der mit 85 Jahre noch mit dem Fallschirm abspringt, bleibt sich da bis ins hohe Alter treu.

Im Alter von 75 Jahren ist er zusammen mit seinem Sohn und einem Freund noch einmal in den hohen Bergen im Kaukasus (dort war er jahrelang in Kriegsgefangenschaft) unterwegs. Der Krumbacher Künstler und Grafiker Tino Baumann hat einen Rucksack von Hennings aus dieser Zeit mit ins Heimatmuseum gebracht. Baumann erzählt von seinen vielen Begegnungen mit Hennings in dessen Atelier. „Er hat sich künstlerisch nie auf seinen Lorbeeren ausgeruht.“

Eröffnung der Ausstellung zum künstlerischen Lebenswerk von Alfred Hennings im Heimatmuseum (von rechts). Dr. Heinrich Lindenmayr, Sohn Joris Hennings mit Frau Gabi, Stephan Holstein (er sorgte für die musikalische Umrahmung) und Künstler Tino Baumann. Zur Eröffnung waren rund 120 Besucher gekommen. Bild: Peter Bauer

In der Tat sind in den Werken von Alfred Hennings fast alle Stilrichtungen der Kunst des 20. Jahrhunderts zu finden, wie Dr. Heinrich Lindenmayr erläutert. Der langjährige Leiter der Krumbacher Fachakademie für Sozialpädagogik hat die Arbeit von Hennings über viele Jahre auch journalistisch begleitet. Lindenmayr macht deutlich, wie intensiv sich Hennings in seiner Arbeit mit großen Lebensthemen wie Großstadtanonymität, Umweltzerstörung, Machtmissbrauch und vor allem auch den Abgründen des Krieges beschäftigt hat.

Krieg und Gefangenschaft: Es waren mehr als zehn Jahre seines Lebens. Andere wären daran zerbrochen. Hennigs’ Antwort waren Optimismus und Lebensfreude. Beides war an diesem bemerkenswerten Abend im Heimatmuseum noch einmal spürbar. Auch ganz in diesem Sinn ist diese Ausstellung eine besondere „Begegnung“.

Alfred Hennings, "Begegnungen":

Ausstellung im Mittelschwäbischen Heimatmuseum. Geöffnet bis 24. November zu den üblichen Öffnungszeiten des Heimatmuseums (Donnerstag bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr). In der Krumbacher Kunstnacht am Samstag, 23. November, ist die Ausstellung von 18 bis 22 Uhr zusätzlich geöffnet.

