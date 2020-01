20.01.2020

Alfred Weindl öffnet sein Filmarchiv

Filmetag im Behlinger Sportheim

Traditionell zum Jahresauftakt öffnet der Kammeltaler Filmemacher Alfred Weindl sein Filmarchiv. Den Filmetag mit Mittags- und Spätvorstellung am 26. Januar 2020 im Sportheim des TSV Behlingen-Ried organisiert der TSV Behlingen-Ried. „Sie haben die einmalige Chance, bis heute nicht gezeigte Filme zu sehen“, verspricht Mitorganisatorin Elisabeth Miller. Alfred Weindl hat aus seinem reichhaltigen Filmarchiv neue interessante Beiträge über 50 Jahre Leben, Land und Leute in Behlingen und Ried zusammengestellt. Es ist sozusagen eine Zeitreise durch die Dörfer Ried und Behlingen und zeigt interessante Aufnahmen von Menschen aus der Vergangenheit und der Gegenwart. Folgende Themen stehen heuer im Mittelpunkt: Bildstockeinweihung 2005 in „Burgstehlingen“ mit Pfarrer Johannes Kuen, „junge Musikanten“ von 1967, Senioren-Fasching 1994, „ein Behlinger“ (Dokumentation) einschließlich eines Interviews mit einer heimischen Berufsgruppe sowie ein Beitrag „Durch´s Jahr in und um Behlingen“. Die Vorträge werden zweimal vorgeführt. Und zwar um 13.30 Uhr und um 17.30 Uhr. „Wir versprechen atemberaubende Bilder und Szenen aus unserer Heimat und sind sicher, dass für jeden etwas dabei ist“, so Elisabeth Miller. Natürlich ist für die Versorgung der „Kinobesucher“ bestens gesorgt. (dje)

Themen folgen