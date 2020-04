Alois Held - Ein Mittelschwabe hilft im Herzen Afrikas

Plus Wie Diakon Alois Held aus Thannhausen dazu kam, sich so intensiv für die Menschen in Malawi einzusetzen.

Wenn er von seinem großen Projekt im Herzen von Afrika erzählt, schwingt immer eine gute Portion Staunen mit. Auch große Dankbarkeit wird spürbar bei Diakon Held, der ohne Absicht zu einem tatkräftigen und erfolgreichen Entwicklungshelfer geworden ist. Eigentlich war er im Jahr 2012 nur als Tourist in Afrika unterwegs, als Begleiter seiner Tochter Maria, die nach dem Abitur ein soziales Jahr in Malawi absolviert hatte und nun dort „alte Freunde“ besuchen wollte. Alois Held war beeindruckt von der großen Zahl junger Frauen, die in das örtliche Kloster eintreten wollten. Die Zahl überstieg die räumlichen Kapazitäten der Einrichtung beträchtlich. Offenbar unterlief Alois Held in den Gesprächen mit den Schwestern ein folgenschwerer Fehler. Denn plötzlich glaubten alle, er habe zugesagt, er werde das Geld für den Bau eines neuen Schwesternwohnheimes aufbringen.

Für jemanden, der wie er im kirchlichen Bereich arbeite, sei das wie ein Wink Gottes, meint Alois Held rückblickend. Er zweifelte und zögerte nicht, sondern nahm sich der Aufgabe an. Die ersten Schritte seien aber sehr ernüchternd gewesen. Am Ende des ersten Lichtbildvortrags über sein Projekt in Malawi wären im Spendenkörbchen gerade einmal 260 Euro gewesen. Mit so einem geringen Betrag könne man auch in Afrika kaum etwas bewirken.

Wende an Weihnachten 2012

Er habe schlecht geschlafen in der Nacht danach, erinnert sich Alois Held. Er habe sich in Gottvertrauen geübt und sich gesagt, den Seinen gebe es der Herr im Schlaf. In der Tat, in den nächsten Tagen habe er dann völlig überraschend von so mancher Seite, von der er es gar nicht erwartet hatte, größere Geldbeträge gespendet bekommen. Bis Weihnachten 2012 sei sein Ziel fast erreicht gewesen. Am Heiligen Abend 2012 trat wie in jedem Jahr die „Stubenmusik Held“ im Krumbad auf. Er habe die Gelegenheit benutzt, auch dort für sein Projekt in Malawi zu werben und am Ende des Abends sei das Schwesternhaus finanziert gewesen.

Seine Mission sei damit erfüllt, glaubte Alois Held seinerzeit. Es kam anders. In den Folgejahren wurde Malawi von Hochwasserkatastrophen heimgesucht. Alois Held „bettelte“ erfolgreich, um die Not der Menschen in diesem armen Land zu lindern, in dem das monatliche Pro-Kopf-Einkommen bei 30 Euro liegt. Lebensmittel, Decken und Geschirr konnten beschafft werden für die 332 Familien, denen alles Hab und Gut weggeschwemmt worden war. Auch die Wasserschäden im Kloster beseitigte man mit dem von Alois Held gesammelten Finanzmitteln. Inzwischen war der Kontakt von Alois Held nach Malawi so regelmäßig und eng, dass weitere Schritte geplant wurden.

Auch ein Zentrum für Taub-Blinde

Eine Schule sollte gebaut werden, ein Taubblinden-Zentrum, ein Heim für Aids-Waisen. Außerdem ist es Alois Held und Schwester Emma Kolombe, die in Malawi das Projekt steuert, wichtig, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Im Ort gab es vormals kein Wasser. Das holten die Frauen in Gefäßen auf dem Kopf von einer mehrere hundert Meter weit entfernten Schöpfstelle. Vier Brunnen sind mittlerweile gebohrt, es gibt Wasser an mehreren Stellen im Dorf. Eine eigene Schreinerei soll die Reparaturen an den Gebäuden ausführen. Es wurden landwirtschaftliche Nutzflächen gekauft für den Anbau von Mais, Soja, Erdnüssen und Kuh-Bohnen.

Damit werden mehrere Ziele verfolgt: Die Bildung der Kinder, die Aufklärung der Eltern, die bislang behinderte Kinder versteckt hielten und sich wenig um die Bildung ihrer Nachkommen kümmerten, und schließlich die Selbstversorgung mit Lebensmitteln. Im Sommer 2019 war Schwester Emma Kolombe drei Wochen zu Gast in Thannhausen. Sie hielt Vorträge in Schwaben, in Niederbayern und im Chiemgau über das Projekt, erklärte das inzwischen Geleistete und informiert über die nächsten Vorhaben.

Unterricht mit dem neu angeschafften Schulmobiliar. Diakon Alois Held engagiert sich intensiv in Malawi/Afrika. Bild: Sammlung Held

Bis zum Sommer 2019 waren vier Schulhäuser mit je zwei Klassenzimmern gebaut worden. Dort wurden 848 Kinder unterrichtet. Im Herbst 2019 bekamen 120 Kinder für 3800 Euro Schulmöbel. Für 5500 Euro erwarb die Schule Lehrmittel, 8500 Euro investierte man in den Neubau von Toiletten. Da die Räumlichkeiten sehr beschränkt sind, soll die Errichtung von weiteren Klassenzimmern sowie separaten Häusern für die Schulung von Blinden und Tauben Entlastung bringen. Auch ein Wohnheim für die Kinder mit Behinderung ist nötig, denn der Einzugsbereich der Schule ist groß.

Besuch von Schwester Emma Kolombe in Deutschland

Für Alois Held war der Besuch von Schwester Emma Kolombe in Deutschland wichtig. Die Spender hätten ein Recht zu erfahren, was mit dem Geld geschehe. Schwester Emma habe als Person überzeugt und ihre Vorträge demonstrierten eindrucksvoll, wie in dem armen Land mit vergleichsweise wenig Geld viel Gutes auf den Weg gebracht werden könne. Regelmäßig verschickt Alois Held Infobriefe an die Spender, um den Kontakt zu pflegen und den neuesten Stand des Malawi-Projekts zu kommunizieren. Vielleicht könne er mit seinen Botschaften auch ein wenig von dem Geist vermitteln, der dort herrsche.

Einer der vier neuen Brunnen im Dorf. Bild: Sammlung Held

Für einen Mitteleuropäer seien die Herzlichkeit, die Dankbarkeit und die Gastfreundschaft der Menschen dort überwältigend. Mit großem Vergnügen denke er an die begeistert gefeierten Gottesdienste. Besonders im Gedächtnis geblieben ist ihm die Feier seines 70. Geburtstages in Malawi. Er hatte ein Akkordeon mitgebracht, spielte bayerische Volkstänze und Polonaisen. Die ganze Gemeinschaft war auf den Beinen und freute sich tanzend und lachend über Alois Helds Kostprobe zur Kultur aus dem fernen Europa.

