Als Hubert Fischer und Gerhard Weiß gemeinsam durch Europa fuhren

Hubert Fischer (rechts) und Gerhard Weiß im Jahr 1988 von ihrer Interrail-Fahrt quer durch Europa wieder zurück in Krumbach.

Plus 1988 reisten die beiden Krumbacher Freunde mit der Bahn quer durch Westeuropa. Da kommen auch Erinnerungen an eine besondere Rückkehr auf dem Krumbacher Bahnhof auf.

Von Peter Bauer

„Mein erstes Auto“: So haben wir unsere Bilderaktion genannt, bei der wir unsere Leser bitten, uns Fotos von ihren ersten Autos zu schicken. Angefragt haben wir auch bei Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer. Er schreibt uns, dass er in seiner Sammlung kein entsprechendes Bild mehr finden konnte. Doch gefunden hat er ein anderes bemerkenswertes Foto aus dem Jahr 1988. Es zeigt die Rückkehr der Freunde Hubert Fischer und Gerhard Weiß von einer Interrail-Fahrt quer durch Europa.

Beide sind 1966 in Krumbach geboren

Gerhard Weiß und Hubert Fischer: Beide sind 1966 in Krumbach geboren, das Leben beider ist eng mit Krumbach verbunden. Seit Langem sind beide in der Kommunalpolitik aktiv. Weiß für die CSU, Fischer für die Gruppierung Junge Wähler-Offene Liste. Beide verbindet eine Freundschaft. Doch bei der jüngsten Kommunalwahl kandidierte Weiß gegen Bürgermeister Fischer - und verlor die Wahl klar.





Bei der Bürgermeisterwahl traten sie gegeneinander an. Privat sind Gerhard Weiß (links) und Hubert Fischer befreundet. Unser Bild zeigt sie bei einer Rockparty im Stadtsaal im Jahr 2015. Bild: Monika Leopold-Miller

Aber da ist ja noch etwas anderes als die Politik. Zum Beispiel das besondere gemeinsame Erlebnis des Jahres 1988. Gerhard Weiß erinnert sich: "Manchmal haben wir mit unseren Schlafsäcken und Isomatten auch auf Bahnhofsvorplätzen übernachtet." Interrail, 80er-Jahre, quer durch Westeuropa, von Schottland bis zu den Pyrenäen waren Hubert Fischer und Gerhard Weiß unterwegs.

Hubert Fischer war viel mit dem Zug unterwegs

Hubert Fischer berichtet, dass er in seiner Jugend viel mit dem Zug gefahren gewesen sei. „So auch 1988 mit Gerhard Weiß (heute 2. Krumbacher Bürgermeister) einen Monat Interrail.“ Das Bild, das uns der Krumbacher Bürgermeister schließlich zukommen ließ, zeigt Fischer und Weiß „etwas ausgemergelt aber glücklich bei der Rückkehr am Krumbacher Bahnhof“, wie uns Hubert Fischer schreibt.





Konstituierende Ratssitzung im Jahr 2008, nach dem Wahlsieg von Hubert Fischer (Mitte) bei der Bürgermeisterwahl. Links 2. Bürgermeister Gerhard Weiß, rechts der damalige, mittlerweile verstorbene 3. Bürgermeister Dr. Josef Langenbach. Bild: Foto-Weiß

Da ist aber ja auch noch unsere Leserbilderaktion „Mein erstes Auto“. Wenn Sie Bilder Ihrer ersten Autos noch in Ihrer Sammlung haben – wir freuen uns auf Ihre Einsendungen. Bitte schreiben Sie dazu, was für ein Auto zu sehen ist, wo und wann das Bild aufgenommen wurde. Gut wäre es, wenn Sie die Fotos an unsere E-Mail-Adresse redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de schicken würden.

