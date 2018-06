vor 19 Min.

Als Prinz Rupprecht ins Manöver zog

Vor 110 Jahren wurde Krumbach und Mittelschwaben zum Schauplatz einer großangelegten Militärübung, in der auch der Sohn des damaligen Monarchen mitwirkte.

Von Manfred Keller

Bayern war noch Monarchie, als für im Herbst 1908 Manöver des 1. Bayerischen Armeekorps in Schwaben angesetzt waren. Der Mittelschwäbische Raum war eingebunden in die Truppenübungen, der kommandierende General Prinz Rupprecht hatte zeitweise in Krumbach Quartier.

Damals, im September fanden im Schwäbischen Raum die Manöver des 1. bayerischen Armeekorps statt, wobei die 1. Division (Blau) auf der Linie Augsburg – Krumbach – Weißenhorn – in Richtung Ulm zurückging und mit starken Kräften kurz auch in Krumbach und Umgebung biwakierte. Das zweite Lager (Rot) hatte unweit von Augsburg den Lechübergang erzwungen und Blau wurde zunächst bis hinter die Günz zurückgedrängt. Dann setzte Blau aus Süden und Norden Flankenstöße an, die Rot zum Anhalten zwangen. Bei dem von Mindelheim erfolgenden Flankenstoß traf Blau in der Gegend um Hasberg und Aletshausen mit einer Kavallerievorhut auf eine Reiterabteilung von Rot und es kam in der Folge dort zu entscheidenden Treffen, in die auf Seite von Blau besonders auch das Infanterieregiment eingriff.

Auch Artillerie kam auf beiden Seiten zum Einsatz. Die Kanonen der Blauen standen bei Berghöfe, die der Roten bei Wasserberg. Die Flankenangriffe der Blauen hatten dem Gros der 1. Division den Rückzug über die Günz ermöglicht, wo dann zwischen Nattenhausen und Breitenthal Stellung bezogen wurde.

Am 16. September 1908 trat Rot erneut zum Vormarsch nach Westen an und griff von Krumbach aus, wo ein Teil der Gruppe nächtigte, den hinter der Günz stehenden Gegner an. Blau zog sich daraufhin weiter nach Westen bis Roggenburg zurück. Man hatte bei Blau, dessen Stellungen sich bis nach Leipheim erstreckten, offenbar den breiten Waldstreifen, der sich westlich der Günz von Bubesheim bis Babenhausen erstreckt, als eine bessere Sicherung betrachtet, als sie die Günz bieten konnte. Infolgedessen verlegte die Führung der Blauen den Hauptgefechtsstand von Stoffenried nach Roggenburg.

Die weitere Entwicklung des Manövers war gekennzeichnet durch das zunächst erfolgreiche Vordringen „der Roten“ über den Wald hinaus bis zur Linie Ingstetten – Schießen und den entscheidenden Gegenangriff der „Blauen“, wobei selbstverständlich das Infanterie-Leibregiment unter den Augen von Prinz Rupprecht entscheidenden Anteil bekam. Bei diesem Stand wurde das Manöver abgebrochen.

Prinz Rupprecht, der in Krumbach Quartier genommen hatte, begab sich dann zur 2. Division, die im Raum Günzburg – Wertingen manövrierte. Anschließend leitete er in seiner Eigenschaft als kommandierender General des 1. Armeekorps von Burgau aus die Korpsmanöver. Rupprecht übrigens war der älteste Sohn des späteren Königs Ludwig und ab 1913 bayerischer Kronprinz. Und die 1. Division, deren Manöver-Bewegungen sich im Raum Krumbach abspielten, bestand aus dem Leibregiment, dem 2. (München) und 16. Infanterie-Regiment (Passau) sowie Kavallerie-, Artillerie- und Pioniereinheiten.

