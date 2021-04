Als Wattenweiler Schlagzeilen machte

Pater Andreas Michalek gestorben. Er wollte einst mit seinem Orden die Wallfahrt nach Wattenweiler übernehmen

Wie erst jetzt bekannt wurde, ist Pater Andreas Michalek bereits im März 2020 in seinem Heimatort bei Krakau in Polen gestorben. Pater Michalek, der dem Orden der Resurrektionisten angehörte, trat 1981 die Nachfolge des aus Holland stammenden Passionistenpaters Xaver Janssen als Pfarrer in Wattenweiler an. Dekan Gregor Sing befürchtete von vorneherein, dass es zu Schwierigkeiten kommen würde.

Die Absetzung von Pater Janssen am 1. Januar 1981 war spektakulär. Augsburgs Bischof Dr. Josef Stimpfle sah in ihm aufgrund einer Veröffentlichung, einen Priester, der nicht mehr katholisch war. Pater Michalek schien ein Garant des Katholischen zu sein. Er entfaltete rasch zahlreiche Aktivitäten. Vor allem lag ihm eine Wiederbelebung der Wallfahrt zu „Maria Feldblume“ am Herzen. Hier etablierte er hinter dem Altar einen blauen Stein, den er als einen“ Stein der Gnade“ bezeichnete. Wer ihn berühre, empfange besonderen Segen.

Pater Michalek verstand es sehr rasch, Menschen um sich zu sammeln. Die wenigsten waren aus Wattenweiler. Sofort wollte er den Bau eines Turmes bei der Wallfahrtskirche in Angriff nehmen und dafür sammelte er Spenden. Der Turm war ursprünglich geplant, wurde aber nie gebaut. Pater Michalek schwebte auch die Gründung einer Ordensgemeinschaft vor. Dies konnte er in Wattenweiler nicht mehr verwirklichen, denn die Spannungen in der Pfarrei nahmen derart zu, dass der Generalvikar ihm nahelegen musste, die Diözese zu verlassen.

Der Bischof von Subiaco in Italien nahm ihn auf. Ihm folgte auch die kleine Gemeinschaft, die bereits im Pfarrhaus von Wattenweiler gelebt hatte. Seine Ordensgründung nahm Gestalt an. Das Jahr 1982 gilt als Gründungsjahr der Brüder und Schwestern Samariter FLUHM (Flamme des Unbefleckten Herzens Mariens). Pater Michalek strebte die kirchliche Anerkennung der Gemeinschaft an. Augsburgs Bischof Dr. Viktor Josef Dammertz, ein Benediktiner, staunte, in welch kurzer Zeit Pater Michalek dies in Rom erreichte. Einige Jugendliche, die in Krumbach das Abitur gemacht hatten, studierten an der Lateranuniversität in Rom Theologie und wurden zu Priestern geweiht.

In Deutschland erfuhr Pater Michalek nach wie vor Unterstützung von seinem Freundeskreis. Dieser Freundeskreis beabsichtigte 1986 die Wallfahrt „Maria Feldblume“ in Wattenweiler zu übernehmen. Sie konnten dabei auf römische Unterstützung bauen. Auch Bischof Stimpfle wurde dafür gewonnen. Es ist allein dem mutigen Einsatz von Pfarrer Manfred Madel zu danken, dass dieses Projekt verhindert wurde.

Pfarrer Madel hatte als Benefiziat von Thannhausen Wattenweiler nach der Absetzung von Pater Janssen bis zum Kommen von Pater Michalek betreut und dabei zur Befriedung der Pfarrei beigetragen. Diese Gabe war nach dem Weggang von Pater Michalek erneut gefragt. Kurzzeitig beabsichtigte Bischof Stimpfle Pater Michalek als Schwesternseelsorger einzusetzen. Er ließ sich aber dann doch noch überzeugen, dass dieser Geistliche nur Konflikte heraufbeschwören würde.

Wattenweiler blieb für Pater Michalek eine Episode, verbunden mit der Vision einer Ordensgründung, die auch Wirklichkeit wurde. Im Wiener Kardinal Schönborn hat die Gemeinschaft einen Förderer gefunden. Inzwischen betreuen die Samariter FLUHM, die inzwischen auf 35 Mitglieder angewachsen sind, acht Pfarreien im Wienerwald und übernehmen im Mai St. Magdalena in Altötting.

Die Kontakte zu Wattenweiler sind allerdings längst abgerissen, so kam es, dass man erst nach einem Jahr vom Tod Pater Michaleks erfahren hat.