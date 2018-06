vor 38 Min.

Als der Führerschein mit 18 noch ein Muss war

Christian Hoffmann liebt seinen Beruf. Der Fahrlehrer gibt Einblicke in seinen Alltag und erzählt, was sich seit seiner eigenen Führerscheinprüfung alles verändert hat.

Von Rebecca Mayer

„Und dann einen Tag vor Weihnachten war es so weit“, schmunzelt Fahrlehrer Christian Hoffmann: „Endlich 18, endlich den Führerschein in der Hand, endlich Autofahren.“ Schon Monate vorher hätte sich die ganze Mofaclique – zu zehnt – zur Fahrschule angemeldet. Denn damals war es wichtig, pünktlich mit 18 seinen Führerschein zu haben, erinnert sich Hoffmann. „Gleich nach meiner Fahrprüfung bin ich in meinen Renault fünf eingestiegen und gefahren, bis der volle Tank leer war.“

Doch hätte am ersten Tag, am ersten Abend, alles „rum“ sein können, denkt der Fahrlehrer zurück. „Meine Kumpels und ich sind am Abend noch nach Illertissen gefahren, zur Disco Downtown. Es hat geregnet und ich war zu schnell unterwegs.“ Was dabei raus kam? „Aquaplaning“, erinnert er sich noch heute mit Schrecken. „Zum Glück konnte ich noch rechtzeitig abbremsen, aber das war wirklich nicht mehr lustig. Da schüttelt es mich heute noch, wenn ich daran denke.“ Aquaplaning bei der ersten Autofahrt, eine Erfahrung, die der Fahrschullehrer nie vergessen wird. Heute weiß er: „Aquaplaning ist lebensgefährlich. Und es wird von vielen meiner Fahrschüler unterschätzt.“

In den Beruf des Fahrlehrers ist Christian Hoffmann reingewachsen. „Berufe A-Z, monatelang bin ich dieses Buch durchgegangen. Doch es war einfach nichts für mich dabei.“ Und dann in einer Fernsehzeitschrift seiner Mutter stieß er auf zwei Anzeigen: „Werden Sie Heilpraktiker“ und darunter: „Werden Sie Fahrlehrer“. Im Auswahlverfahren hat er sich für Letzteres entschieden und die private Fahrlehrerschule besucht. „Sauteuer, aber nach sechs Monaten hatte ich meinen Fahrlehrerschein – und Verantwortung.“ Schnell hat er dann gemerkt, dass es in diesem Beruf um mehr geht, als nur in der Gegend rumzufahren, wie viele dachten. „Als Fahrlehrer braucht man Ehrgeiz, denn rumfahren kann jeder,“ erläutert er. Seine erste Fahrt als Fahrlehrer beschreibt Hoffmann heute als „Katastrophe“. Er lacht und erzählt: „Keine 300 Meter waren wir unterwegs. Fünf Millimeter haben gefehlt und wir wären gegen die Laterne gefahren.“ Die Fahrschülerin hatte das Lenkrad in der Kurve nicht mehr zurückgedreht. „Theoretisch wusste ich ja, dass solche Fehler passieren.“ Doch so ein Phänomen in echt zu erleben? Damit hatte er nicht gerechnet.

Wenn Christian Hoffmann über seinen Beruf als Fahrlehrer redet, ist seine Begeisterung spürbar: „Ich geb alles,“ ist bis heute seine Devise. „In den ersten vier Monaten als Fahrlehrer fiel kein einziger meiner Fahrschüler durch die Führerscheinprüfung“, freut sich Hoffmann noch immer. Nach zwei Jahren hat er sich dann selbstständig gemacht. Am Anfang sei nicht viel los gewesen in seiner Fahrschule. „Zwei Mofaschüler“, erinnert sich Hoffmann. Doch er hat alles gegeben, bis „die Hölle“ los war. Und so sei es bis heute. Immer montags und mittwochs ist Theorieunterricht in Thannhausen. „Selbst jetzt muss ich noch zusätzliche Stühle aufstellen.“ Zusammen mit Roland Mörz hat die Fahrschule Mörz und Hoffmann mittlerweile vier Filialen: In Thannhausen, Krumbach, Neuburg und in Billenhausen.

Der Beruf des Fahrlehrers hat jedoch auch seine Schattenseiten. „Die unregelmäßige Arbeitszeit,“ meint Hoffmann. „Für meine Familie habe ich kaum Zeit und wenn meine Freunde abends im Biergarten sitzen, fahre ich mit dem Auto vorbei und winke.“ Auch hätten nicht mehr alle Fahrschüler ein echtes Interesse den Führerschein zu bekommen. Das sei anstrengend. Ob man da als Fahrlehrer nicht einmal die Geduld verliert? „Nein“, sagt er. Nur einmal habe er wirklich keine Lust mehr gehabt: Fünf Mal an derselben Kreuzung dasselbe Stopp-Schild übersehen. Da wusste er: „Das bringt heute nichts mehr.“

Bei vielen Fahrschülern sei der Fahrunterricht jedoch Entspannung. „Da freue ich mich jedes Mal, wenn man zusammen fährt. Und durch das ständige Autofahren baut man auch eine gewisse Beziehung zueinander auf.“ Einmal, so erzählt Christian Hoffmann, sei eine 74-jährige Frau mit ihrem Dackel in seine Fahrschule gekommen. „Ich dachte, sie möchte einen Gutschein für ihre Enkelin kaufen. Aber da habe ich mich getäuscht. „Ich will den Führerschein machen“, sagte die Dame. Und weiter: „Ich weiß, dass ich alt bin und viele Fahrstunden brauche. Doch ich möchte mobil sein. Außerdem habe ich Zeit.“ Doch bei der Fahrprüfung hätte man nichts von dieser Zeit gemerkt: „Sie ist auf der Landstraße gebrettert, da hatte selbst der Prüfer Angst“, erinnert sich Hoffmann. „Doch ihre zweite Fahrprüfung war ein voller Erfolg.“ Ganz nebenbei berichtet er von einem weiteren wichtigen Ereignis als Fahrlehrer. Hoffmann hat hier nämlich auch seine Frau kennengelernt. „Vor 15 Jahren,“ erinnert er sich. „Monate nachdem sie bei mir ihren Führerschein gemacht hat, stand sie plötzlich wieder in meiner Fahrschule.“

Wichtig in der Fahrschule sei Kritikfähigkeit. „In der Fahrschule macht jeder die gleichen Fehler,“ betont er. Nur, wenn man gut mit Kritik umgehen könnte, sei es leicht für beide Seiten. „Dann ist es auch egal, ob man 500 Fahrstunden braucht oder zehn,“ sagt er. Bei der Fahrprüfung fiebert er als Fahrlehrer richtig mit. „Mehr als zwei bis drei Fahrprüfungen am Tag würde ich vom Kopf her gar nicht schaffen,“ sagt er. Früher habe es wohl auch Prüfer gegeben, vor denen die Prüflinge zitterten. Das sei jetzt anders. „Es ist eine andere Generation von Prüfern. Alle sind gut ausgebildet und viel freundlicher als damals. Jeder möchte eine gute Atmosphäre während der Fahrt schaffen.“

Dass der Führerschein immer schwieriger wird, würde Christian nicht unterschreiben. „Natürlich sind die Anforderungen an das Autofahren höher als noch vor zehn Jahren“, sagt er. Doch der Führerschein habe bei den jungen Leuten keinen so hohen Stellenwert mehr wie früher, als jeder unbedingt mit 18 Jahren den Führerschein haben wollte.

Und wie sieht es mit den vielen Vorurteilen zu Frauen und Autofahren aus. „Sie fahren sicherer“, erklärt Hoffmann. Und beim Einparken würden Männer die gleichen Probleme haben wie Frauen. Doch nach der Fahrschule würden Männer in diesem Bereich oft mehr Ehrgeiz entwickeln und zu sich selbst sagen: In die Parklücke muss ich rein.

Was Christian Hoffmann besonders freut: „Wenn ich sehe, wie meine ehemaligen Fahrschüler umeinander fahren.“ Erst vor Kurzem habe er eine ehemalige Fahrschülerin gesehen – damals ein junges Mädchen, heute habe sie schon selbst Kinder. „Dann wird mir erst wieder bewusst, wie lange ich schon im Geschäft bin,“ ergänzt er. Und freut sich auf die immer neuen Gesichter, die in die Fahrschule kommen.

