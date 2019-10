vor 8 Min.

Als der Zug noch ins Mindeltal kam

Heimatmuseum erinnert an 125 Jahre Bahn in Thannhausen

Am Sonntag, 27. Oktober, um 14 Uhr eröffnet der Heimatverein die Ausstellung „125 Jahre Bahngeschichte von Thannhausen“ – mit der Bahnstrecke Thannhausen-Dinkelscherben. Ferner wird vor dem Festakt im Bauerngarten des Museums eine restaurierte alte Bahnhofsuhr (früherer Standort Hauptbahnhof Augsburg) im Beisein des Spenders Eduard Kastner enthüllt. Sicherlich ein Kleinod und eine zusätzliche Bereicherung für das Zentrum Thannhausen, so Heimatvereinsvorsitzender Manfred Göttner.

Der Heimatvereinsvorsitzende wird in seinem Festvortrag die lange Geschichte der Bahn in Thannhausen vom Bau der Bahnanlage mit Bahnhof von 1794 bis heute beleuchten. Ein schwarzer Tag für die Stadt Thannhausen war die Schließung der Bahnstrecke im Jahr 1966 und nicht zuletzt der Abriss des historischen Bahnhofgebäudes, ein nicht mehr gut zu machender Fehler, der nie hätte erfolgen dürfen, schimpft Göttner. Als Wermutstropfen sei der alte Lokschuppen und das Lagergebäude in privater Hand erhalten geblieben und werde derzeit sehr lobenswert saniert.

Die Enthüllung der Bahnhofsuhr wird der Erste Bürgermeister der Stadt Thannhausen Georg Schwarz im Beisein des Heimatvereinsvor-sitzenden Göttner und Spenders Eduard Kastner vornehmen und im Anschluss beim Festakt ein Grußwort an die Gäste richten.

Musikalisch wird die Eröffnungsveranstaltung der Thannhauser Wolfram Seitz – Kirchenmusiker und Mentor – mit Melodien der Bahngeschichte gestalten. Alle Besucher erwartet, vom Bau der Bahnlinie bis in die heutige Zeit, eine sehenswerte heimatliche Thannhauser Bahngeschichte, stellt Göttner in Aussicht. 2018 war es die Postgeschichte von Thannhausen, die der Heimatverein in einer Ausstellung präsentierte.

Als Abrundung und weiterer Höhepunkt im Jubiläumsjahr war laut Göttner geplant, im neuen nördlichen Gewerbegebiet am Herrgottsberg eine Gedenkstätte mit dem letzten Kilometerstein der Bahnstrecke Thannhausen-Dinkelscherben zu eröffnen. Aufgrund der langen Bauarbeiten kann dieses Vorhaben erst im Frühjahr 2020 verwirklicht werden und soll dann mit einem zünftigen „Bahnfest“ eröffnet werden.

Bereits im Vorfeld der Ausstellungseröffnung im Museum bedankt sich der Heimatverein bei den vielen Leihgebern von Bildern und Exponaten, die zum Erfolg und Abrundung der Ausstellung beigetragen haben.

Die Ausstellung „125 Jahre Bahngeschichte von Thannhausen“ ist vom 27. Oktober bis 31. Dezember jeweils sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. (zg)

