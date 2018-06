vor 19 Min.

Als in Thannhausen noch der gelbe Opel-Blitz die Briefe brachte

Am Sonntag wurde in Thannhausen im Tuchmacherhaus die Ausstellung „Postgeschichte in Thannhausen“ eröffnet. Im Bild links: Alfred Hopfner aus Mertingen, der mit einem Opel Blitz-Postauto gekommen war, daneben Manfred Göttner, der Vorsitzende des Heimatvereins.

Am Sonntag eröffnete der Heimatverein im Tuchmacherhaus seine Ausstellung „Postgeschichte in Thannhausen“.

Von Peter Wieser

Ein Blickfang war das allemal, was sich den Besuchern am Sonntag im Museumsgarten im Tuchmacherhaus bot: Blitzte diesen doch tatsächlich ein knallgelbes Postauto namens „Opel Blitz“, Baujahr 1955, entgegen. Daneben ein Postmoped, Marke „Hercules“ inklusive gelbem Postmotoradhelm, und ein Postfahrrad durfte ebenfalls nicht fehlen.

Eine Postkutsche in Form eines „rollenden Wagens“ gab es auch: Wolfram Seitz hatte die Ausstellung „Postgeschichte von Thannhausen“ postalisch am Piano mit der Melodie des Volkslieds „Hoch auf dem gelben Wagen“ eröffnet. Erinnerungen kamen auf: An die Zeiten der Postämter und daran, als noch von der „Deutschen Bundespost“, die Rede war. Mit dem historischen Postauto war übrigens Alfred Hopfner, Sammler und Betreiber eines kleinen, privaten Postmuseums in Mertingen angereist. Von ihm, aber auch von verschiedenen weiteren Personen stammen zahlreiche Leihgaben.

Wie war das seinerzeit mit der Post in Thannhausen? Zunächst galt der Gruß Manfred Göttners, des Vorsitzenden des Heimatvereins und selbstredend am Sonntag eine Postmütze tragend, allen ehemaligen „Postlern“. Der Thannhauser Josef Krumpholz habe ihm im vergangenen Jahr seine postgeschichtlichen Aufzeichnungen und verschiedene Postsachen aus seiner Sammlung für das Heimatmuseum übergeben. So sei der Gedanke entstanden, darüber eine Ausstellung zu organisieren.

Göttner erinnerte an einen „Tag der offenen Tür“ der Post und des Fernmeldeamts Thannhausen im Oktober 1982, bei der auch Fahrten in einer historischen Postkutsche stattfanden. Zu dieser Zeit habe die Post stolze Zahlen aufweisen können: Im einen Zustellbereich von rund 50000 Personen seien pro Jahr 820000 Briefe sowie mehr als 420000 Päckchen und Pakete von neun Beschäftigten zugestellt worden. Dabei hätten diese täglich einen Weg von 85 Kilometern zurückgelegt. Zu dieser Zeit habe es in Thannhausen gleichzeitig eine Fernsprechdichte von 21 Teilnehmern auf 100 Einwohner gegeben. Weiter hätten sich im Thannhauser Bereich 22 öffentliche Münzfernsprecher befunden. Die letzte Telefonzelle, die sich noch an der Bushaltestelle in der Christoph-von Schmid-Straße befindet, soll nun ebenfalls durch die Telekom abgebaut werden, so Göttner.

Wie war das vorher? Die Geschichte des Thannhauser Postamtes reicht bis in das Jahr 1852 zurück, nachdem dort eine Brief- und Fahrpostexpedition errichtet wurde. 1875 wurde diese mit einer Telegrafenstation vereinigt. Ab 1903 wurde die Telefonanlage Thannhausen mit festgesetzten Dienststunden im Fernsprechverkehr in Betrieb genommen. Während des Zweiten Weltkriegs kam es auch in Thannhausen zu umfangreichen Einsparungen und Stilllegungen, unter anderem wegen des Mangels an Benzin. Erst Ende 1945 erfolgte wieder eine Postannahme, allerdings unter einfachsten Verhältnissen. War ein Postbeamter früher hoch angesehen – immerhin war die Deutsche Bundespost in den 1980er Jahren der größte Arbeitgeber Deutschlands – verschwanden mit der Zeit nach und nach die Postämter.

Auch in Thannhausen, wo sich nur noch eine Annahme und Ausgabestelle, heute im Rewe-Markt befindet. Thannhausens Bürgermeister Georg Schwarz wusste am Sonntag ebenfalls von früheren Zeiten zu berichten. Sein Vater war Posthalter und bei ihm zuhause in Edelstetten habe sich seit 1908 die Poststelle befunden. Mit dem dortigen öffentlichen Fernsprecher sei diese – wie es früher eben war – Anlaufstelle im ganzen Dorf gewesen.

Die Ausstellung „Postgeschichte von Thannhausen“ im Tuchmacherhaus ist bis zum 30. September jeweils freitags von 18 bis 19 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

