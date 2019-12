10.12.2019

Altbewährtes unter neuer Leitung

Bei Weihnachtsfeier der Krumbacher Musikgruppe werden Mitglieder geehrt

Nachdem im Frühjahr Otti Pfelzer die Leitung des Vereins an die nächste Generation abgegeben hatte, stand die erste Weihnachtsfeier unter neuer Leitung an. Der Spielmannszug Krumbach hielt am Altbewährten fest und konnte wieder einen besinnlichen, unterhaltsamen und schönen Abend gemeinsam verbringen.

Erster Vorstand, Arnold Romeser, durfte die Feier beginnen, dann wurden vier Mitglieder geehrt, die bereits seit vielen Jahren für den Verein aktiv sind. Geehrt wurden Florian Luisoder für zehn Jahre an der Trommel, Georg Feistle für 25 Jahre Standartenträger, Florian Pfelzer für 25 Jahre an der Trommel und inzwischen musikalischer Leiter sowie Arnold Romeser für 40 Jahre an der Trommel und der großen Trommel, zweiter Vorstand und inzwischen erster Vorstand. Die Ehrung wurde durchgeführt von Ehrenvorstand Otti Pfelzer.

Danach besuchten Nikolaus mit Knecht Ruprecht und den Engeln die Gäste und ließ das Jahr in amüsanten Reimen Revue passieren. Bereits seit den Sommermonaten bereitete sich die Theatergruppe auf den Abend vor und unterhielt das Publikum mit ihrem halbstündigen Auftritt. Letzter Programmteil war die preisträchtige Tombola. (zg)

