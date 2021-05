07:24 Uhr

Altersgebrechen: Hilfe in Krumbach weit über die aktuelle Diagnose hinaus

Seit zehn Jahren ist die Akutgeriatrie an der Klinik Krumbach etabliert. Dr. Anneliese Hösch (Sechste von links), Leitende Oberärztin und zugleich Internistin und Geriaterin, setzt mit ihrem Team auf einen ganzheitlichen Ansatz in der Altersmedizin.

Plus Wie die Akutgeriatrie der Kreisklinik Krumbach älteren Menschen hilft, wenn sie nicht mehr an den Alltag anknüpfen können nach einer Erkrankung.

Von Irmgard Lorenz und Kreiskliniken Günzburg-Krumbach

Oft ist es ein Sturz. Er reißt einen älteren oder alten Menschen aus dem gewohnten Leben heraus, ein Klinikaufenthalt wird nötig, danach kann der alte Mensch nicht mehr nahtlos an seinen vorigen Alltag anknüpfen. Er ist nicht mehr so beweglich und nicht mehr so sicher im Alltagsleben und hat die zuvor noch vorhandene Selbstständigkeit und Lebenstüchtigkeit teilweise verloren. Um solchen negativen Folgen bei Unfällen und Erkrankung im Alter entgegenzuwirken, ist vor zehn Jahren an der Klinik Krumbach die Akutgeriatrie etabliert worden.

