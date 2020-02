08.02.2020

Amy und Anna

Zwei junge liebliche Katzendamen auf Suche nach neuem Zuhause

Hier sind wieder zwei entzückende liebliche Kätzchen, die ein kuscheliges Zuhause suchen:

lAmy ist ein lebhaftes und verspieltes Katzenmädchen. Sie liebt es zu toben und alle möglichen Spielsachen auszuprobieren. Aber auch gegen eine Runde kuscheln und schmusen hat Amy nichts einzuwenden, dann wird hingebungsvoll geschnurrt. Amy sucht ein schönes Zuhause, wo sie später Freigang haben darf. Sie wird nur zusammen mit einem Artgenossen ihres Alters oder zu einem bereits vorhandenen jungen Kätzchen vermittelt. Amy ist ungefähr 4 Monate alt, gechipt, entwurmt und geimpft.

lAnna, so heißt das Kätzchen Nummer 2. Ich bin anfangs ein kleines bisschen zurückhaltend, aber auch sehr lieb und umgänglich. Kommt doch einfach mal vorbei und wenn wir uns erst ein wenig kennengelernt haben, würde ich gerne eine Runde mit euch spielen und anschließend ein wenig kuscheln. Und wenn ihr euch in mich verliebt habt und mir Freigang bieten könnt, würde ich mich sehr freuen, wenn ich bei euch einziehen darf. Allerdings bringe ich noch einen meiner Katzenkumpels mit, außer bei euch wohnt schon ein Spielkamerad in meinem Alter. Ich bin übrigens ungefähr 4 Monate alt, gechipt, entwurmt und geimpft. Bis bald! (zg)

e.V., Ulmer Str. 31, 89264 Weißenhorn, Telefon: 07309/42 52 82 (Direkt erreichbar von 13 bis 14 Uhr), Besuchszeiten Freitag, Samstag und Sonntag 14 bis 16 Uhr